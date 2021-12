Triomphe en force d’un Barça quelque peu irrégulier

30/11/2021 à 21:59 CET

Le Barça a ajouté sa treizième victoire en Ligue Asobal et s’est rattrapé après avoir résolu le match en retard contre Torrelavega, correspondant à la sixième journée du championnat de la ligue, qui n’a pas été disputée alors que les Catalans disputaient le Super Globe. Les hommes de Carlos Ortega l’ont emporté par un retentissant 41-28 et s’adjugent directement leur douzième titre de champion consécutif.

Les Catalans ont été quelque peu irréguliers dans un match où ils ont bien commencé, avec solvabilité et sont venus s’adjuger sept buts (8-2) à la huitième minute. Langaro semblait enfin trouver le ton et sa place dans l’équipe mais le joueur s’est dilué au fil des minutes comme le Barça, qui est entré dans une période de jeu très dense dont Torrelavega a profité pour raccourcir petit à petit les distances. Le match est entré dans une dynamique folle qui a sans aucun doute profité aux hommes d’Álex Mozas qui ont réussi à atteindre la mi-temps avec seulement trois buts d’avance (17-14).

Gros changement dans la deuxième partie

Il n’a pas aimé ce qu’il a vu Carlos Ortega qui, apparemment dans les premières minutes de la seconde mi-temps, a harangué ses joueurs et ils ont sûrement pris l’étrange rangée. La sortie des vestiaires a été brillante et en un clin d’œil les Catalans ont récupéré l’avantage de sept buts voire un de plus (25-17) grâce à un Dika Mem qui a fait ce qu’il voulait face à la faible défense de Torrelavega.

Mozas a arrêté le match pour empêcher le Barça de poursuivre son but saignant, mais ses consignes n’ont servi à rien puisque Les hommes de Carlos Ortega ont donné un meilleur rythme au jeu et le Barça, courir est une bien meilleure équipe. A) Oui, il a commencé à se sentir très à l’aise sur le court des Palaos et, malgré Mozas et ses indications, les écarts se creusent avec des buts spectaculaires de Mem, Ariño, Aleix Gómez ... Chacun était encouragé à donner un spectacle, réveiller le public et donner une meilleure image. En 40′, l’avantage était de 10 buts (29-19) et à partir de là, Torrelavega était totalement dépassé en raison du jeu collectif du Barça et de l’épuisement physique et psychologique qui accompagne le fait de voir comment ils vous écrasent à chaque match, il lui était impossible de réagir.

Triomphe et penser à Porto

Au final, le Barça s’est retrouvé avec une nouvelle victoire retentissante dans ce duel en retard et le moment de « crise » vécu dans les dernières minutes de la première mi-temps est resté une anecdote. En anecdote pour les spectateurs et sur le tableau d’affichage, mais ce sera sûrement marqué en rouge dans le carnet de Carlos Ortega, qui il ne permettra pas à ses hommes d’être distraits et déconcentrés au milieu des matchs, peu importe combien Torrelavega est en service.

Lors du prochain match de Ligue des champions contre Porto jeudi, ces baisses de jeu pourraient se payer bien plus cher.