Triomphe inattendu, chagrin et héritage, la saison 8 de FNCS avait tout

ESTNN revisite certains des scénarios les plus pertinents à la suite du chapitre 2 de la saison 7 de FNCS.

La scène compétitive de Fortnite est officiellement entrée dans les séquelles post-Fortnite Champion Series (FNCS). La saison 7 a marqué la quatrième série consécutive de compétitions en trio, qui sont devenues la norme. Nous avons vu de nombreux gagnants au cours des quatre dernières saisons, mais la saison 7 était différente. L’intensité entre les joueurs des régions Europe, NA Est et NA Ouest s’est démarquée dans le peloton.

Les finales de la saison 7 du FNCS de Fortnite ne manquaient pas d’excitation, de drame, de chagrin et de pièces magnifiques. Certains trios ont vu leur travail acharné porter ses fruits sous la forme de la récompense convoitée dans le jeu Axe des champions et d’une part importante de 3 millions de dollars US. D’autres sont apparus comme des menaces viables pour leur opposition régionale, et à surveiller dans la saison 8.

Aujourd’hui, ESTNN récapitule certains des principaux scénarios de la saison 7 de FNCS alors que nous nous préparons à tourner la page d’une nouvelle saison de Fortnite Battle Royale.

Dukez, Userz et Justice gagnent malgré que personne ne les ait choisis

LAISSE BÉBÉ pic.twitter.com/2XzqShkebi – Duc (@dukezfn) 6 septembre 2021

Les fans de Fairweather Fortnite ne connaîtront probablement pas les noms Dukez, Users et Justice, mais ces trois-là ont des carrières compétitives qui remontent à la saison X, il y a plus de deux ans. Leurs résultats à ce stade de l’histoire de Fortnite laissaient beaucoup à désirer, mais s’il y a une chose qui est évidente à propos de ce jeu, tout peut arriver.

Bien qu’ils comptent sur les points de série pour atteindre les demi-finales de la saison 7 FNCS, Userz, Dukez et Justice ont atteint leur rythme de croisière à un moment idéal. Les trois outsiders de NA East ont remporté une victoire sans effort dans le Heat C, leur permettant de se qualifier pour les finales de la saison 7.

À partir de là, une victoire en tournoi semblait loin d’être atteinte. Userz, Dukez et Justice devraient vaincre des joueurs compétitifs de renom tels que Commandment, Cented, Edgey, Stretch, Mero, Deyy, Bugha, Reverse2k, Saf, Khanada et la liste est longue. Userz, Dukez et Justice ont regardé le contraire et ont joué leur jeu.

Et juste comme ça, @dukezfn @UserzFN et @Justicee sécurisent non seulement la réalité virtuelle dans le jeu final, mais ils sont aussi vos champions #FNCSFinals de la saison 7 du chapitre 2 de NA East ! 333 points au total, 2 Victory Royales et 64 Elims pic.twitter.com/1ImzS6GI8W – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 6 septembre 2021

Les trois joueurs ont réussi une chute incontestée de Catty Corner pour prendre l’avantage à la fin de la première journée. Alors que leur avance était considérable, rien n’est fini tant que ce n’est pas fini. Cependant, les futurs champions n’ont pas vacillé sous la pression, malgré les éternels finisseurs de la deuxième place Commandment, Cented et Edgey à leur poursuite. Userz, Dukez et Justice ont clôturé leur course FNCS avec style avec un match final Victory Royale.

Leur victoire sans précédent témoigne de la mystique de la compétition Fortnite. N’importe qui, même les outsiders, peut réaliser des performances exceptionnelles et atteindre la gloire ultime. C’était une victoire méritée pour Userz, Dukez et Justice, qui ont remporté leur premier Axe des Champions bien que personne ne l’ait appelé au préalable.

Placement des embrayages de Kiryache et revendique le trône de l’UE

!!!!!! pic.twitter.com/qpDCDnirZ7 – Kiryache32 (@KiryacheFN) 5 septembre 2021

La combinaison russo/ukrainienne de Kiryache, Stormyrite et Toose s’est massivement présentée lors de la finale européenne de la saison 7 du FNCS. Après avoir terminé à la sixième place la saison dernière, cette équipe est allée à l’encontre de l’état d’esprit typique de l’UE et est restée soudée. Cette décision a porté ses fruits lors de la saison 7 puisque Kiryache, Stormyrite et Toose ont remporté quatre top dix et un finaliste en qualification 2, leur accordant un laissez-passer automatique pour la finale FNCS.

Comme Userz, Dukez et Justice, l’équipe de Kiryache est quelque peu passée inaperçue avant la finale de la saison 7. Alors que les prédicteurs sélectionnaient des noms plus reconnaissables, Kiryache, Stormyrite et Toose ne permettaient pas que cela les dissuade. Le premier jour, les trois joueurs ont mené après qu’une série d’interdictions inattendues ait annulé les résultats des matchs quatre et cinq.

.@stormyrite @KiryacheFN et @TooseFN se sont emparés de la réalité virtuelle dans le match 10 et occupent actuellement la première place du classement européen avec deux matchs à jouer 👀🤯 pic.twitter.com/N4PS05L44f – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 5 septembre 2021

Le deuxième jour a été le test ultime pour Kiryache, qu’ils ont réussi avec brio. Sur les épaules des trois kits médicaux d’embrayage de Kiryache, il a obtenu la hache des champions de l’UE pour son équipe. Ce fut une excellente fin pour l’un des classements les plus proches de l’histoire récente. Les trois joueurs ont célébré sur Twitter et affiché à juste titre leur nouveau matériel, et bien sûr, le grand prix de 300 000 $ USD.

4x NA West Champs plaident pour le « meilleur au monde »

🏆 1er (48 000 $) NOUS SOMMES TROP BONS 🐳😈 @Arkhram1x @rehxfn pic.twitter.com/EWTQXwJ5Uf – NRG EpikWhale (@EpikWhale) 6 septembre 2021

Les joueurs de NA West Arkhram, EpikWhale et rehx approchent du statut d’immortel dans leur région. Beaucoup ont reconnu cette équipe comme l’une des meilleures avant les finales du chapitre 2 – Saison 7 FNCS. Certains les appellent maintenant les meilleurs. Les champions de la saison 4, de la saison 5 et de la saison 6 ont attiré l’attention de tous.

Pourraient-ils consolider davantage leur héritage avec une quatrième victoire consécutive au FNCS ? La perspective semblait évidente pour ceux qui ont été témoins du travail d’Arkhram, EpikWhale et Rehx depuis la saison 4. Bien qu’ils aient été à la traîne le premier jour, ce n’était qu’une question de temps avant que les anciens champions à trois reprises trouvent leur place.

Rappelant à tous les autres qu’ils sont toujours dans ce combat, @Arkhram1x, @rehxfn & @EpikWhale arrachent la Victory Royale dans le jeu 11 ! pic.twitter.com/bpywuY32Mw – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 6 septembre 2021

Le deuxième jour a suivi le script que la plupart des téléspectateurs attendaient. Favs, Snacky et Kenshi étaient fermement en tête, mais deux autres équipes de NA West étaient à leur poursuite. Les changements de classement au cours de la dernière session étaient exactement ce que les fans compétitifs de Fortnite aiment voir. Aucune équipe ne s’est enfuie avec le tournoi. Au lieu de cela, la hache des champions est restée dans les limbes jusqu’aux derniers instants du jeu numéro 12.

La musique d’Arkhram, EpikWhale et Akrhram a ensuite été jouée alors que les triples champions ajouteraient finalement un autre trophée à leur collection. Une compétition de clôture Victory Royale et finaliste a donné au meilleur de NA West son quatrième titre FNCS consécutif. Ce fut une fin dramatique pour les finales de la saison 7, et juste un autre épisode de l’héritage croissant de peut-être le meilleur trio du monde.

Cented, Edgey et Commandment terminent à nouveau deuxièmes

2e🥈(105 000 $) LA LÉGENDE CONTINUE pic.twitter.com/JxwGlBvgiH – NRG Edgey (@Edgeyy) 6 septembre 2021

De nombreuses équipes dans les sept régions compétitives de Fortnite ont atteint une étape importante, mais aucune n’est plus impressionnante et décourageante que Cented, Edgey et Commandment, finalistes de NA East. Avant les finales de la saison 7, ce trio s’est imposé comme le plus cohérent et l’un des meilleurs sans aucun doute. Cependant, leur succès ne s’est jamais traduit par une hache des champions malgré tous leurs efforts.

Trois deuxièmes places consécutives du FNCS signifiaient essentiellement que Cented, Edgey et Commandment devaient remporter une victoire tant que tout se passait comme prévu. Les trois joueurs tiraient de l’arrière avec une large marge, mais étaient déterminés à revendiquer la première place dès le premier jour. Ils ont fait un vaillant effort le deuxième jour, mais se sont finalement retrouvés sur la position familière du podium d’argent.

D’une part, il est presque inouï de se classer deuxième aussi longtemps. Cependant, cela doit être démoralisant pour trois des meilleurs joueurs du monde. Ils y retourneront la saison prochaine dans l’espoir de se débarrasser du singe finaliste.

Reet continue de jouer de manière exceptionnelle dans la saison 7

2e Grande Finale @Falconerrr @christfup (34 500 $) 💔💔💔 pic.twitter.com/dz6tAAmJFa – XTRA Reet (@Reetlol) 6 septembre 2021

Le joueur de contrôleur exceptionnel de NA West, Reet, a connu une saison exceptionnelle dans le chapitre 2 – Saison 7. Avant d’arriver à son dernier placement FNCS, nous ne pouvons pas ignorer la domination de Reet dans deux régions. Il a débuté la saison avec une troisième place dans le solo FNCS All-Star Showdown. Reet a remporté trois Solo Cash Cups, dont l’un sur des serveurs asiatiques. Il s’est imposé comme plus qu’un simple joueur de contrôleur talentueux.

La saison réussie de Reet est passée à la vitesse supérieure lors des finales FNCS, où lui, Falconer et Chris étaient l’un des trois chevaux de la course pour l’Axe des champions de NA West. Comme indiqué précédemment, la compétition s’est terminée dans les derniers instants, où Reet, Falconer et Chris ont remporté la victoire finale du tournoi. Malheureusement, ils ont pris dix points de moins que les désormais quadruples champions de la FNCS.

Ce fut une saison importante pour Reet, qui pourrait rivaliser avec les meilleurs de NA Est et d’Europe s’il choisissait cette voie. Il restera probablement dans NA West, sauf décision de changement de carrière. Le ciel est la limite pour Reet.