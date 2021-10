Triomphe pour Farah et Cabal en finale du tournoi ATP 500 à Vienne

31/10/2021 à 13:45 CET

joueurs colombiens Robert Farah et Juan Sebastian Cabale, respectivement numéro 11 de l’ATP et numéro 14 de l’ATP, remportés en une heure et dix-huit minutes par 6-4 et 6-2 à l’américain bélier Rajeev, numéro 4 de l’ATP et le britannique Joe Salisbury, numéro 3 de l’ATP en finale du tournoi ATP 500 de Vienne. Avec ce résultat, les joueurs sont les nouveaux champions du tournoi ATP 500 de Vienne.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à briser le service de leurs adversaires 3 fois, tandis que la paire perdante, en revanche, n’a pas réussi à briser le service de ses rivaux. De plus, Farah et Cabal ont atteint 74% d’efficacité au premier service et ont pris 68% des points au service, tandis que la donnée de leurs adversaires est de 64% d’efficacité et 57% de points obtenus au service. . Pour conclure, par rapport aux pénalités, les vainqueurs n’ont commis aucune double faute et les joueurs du duo vaincu ont commis une double faute.

Dans le tournoi Vienne (ATP Vienne) 18 couples se font face. Parmi eux, 16 au total obtiennent leur place en finale parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases de pré-championnat et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule entre le 23 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur.