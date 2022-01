Triomphe pour Klepac et Jurak en quarts de finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/06/2022

Le à 04:15 CET

Le joueur slovène Andreja Klepac, numéro 20 de la WTA et la joueuse de tennis croate Darija jurak, le numéro 9 de la WTA a fini par remporter le match 7-5 et 1-1 puisque leurs adversaires les joueurs tchèques Lucie hradecka Oui Marie Bouzkova, respectivement numéro 29 de la WTA et numéro 34 de la WTA, a dû abandonner en quarts de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde. Après ce résultat, nous pourrons continuer à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 en Adélaïde, les demi-finales.

Les statistiques du match indiquent que Klepac et Jurak, les vainqueurs, ont réussi à briser le service de leurs rivaux deux fois, tandis que la paire perdante a réussi à le casser une fois.

Lors des demi-finales, les vainqueurs affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils affronteront Victoria Azarenka Oui Paula Badosa contre Ulrikke Eikeri Oui Anna Blinkova.

Dans le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) un total de 16 couples participent. De même, il se déroule entre le 3 janvier et le 9 février sur un court en dur à ciel ouvert.