Triomphe pour les joueurs de tennis Guarachi Mathison et Krawczyk en huitièmes de finale de l’US Open

09/07/2021

Le à 02:00 CEST

Le joueur chilien Alexa Guarachi Mathison, numéro 16 de la WTA et l’américain Desirae Krawczyk, numéro 19 de la WTA qu’ils ont remporté par 6-3 et 6-2 en une heure et onze minutes au joueur de tennis roumain Ioana Raluca Olaru, numéro 32 de la WTA et la joueuse ukrainienne Nadiia Kichenok, numéro 39 de la WTA en huitièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs en quarts de finale de la compétition.

La paire vaincue n’a à aucun moment pu casser le service à ses adversaires, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait à 3 reprises. De même, Guarachi Mathison et Krawczyk ont ​​réalisé 69% au premier service, commis une double faute et réalisé 75% des points d’assistance, tandis que les données de leurs rivaux sont effectives à 76%, 6 doubles fautes et 57% de points obtenus au service.

Le tournoi se poursuivra avec la confrontation de Guarachi Mathison et Krawczyk contre les Roumains Monica Niculescu et Elena Gabriela Ruse.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.