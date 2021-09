Triomphe prometteur de la boxeuse Natali Francesca contre Eva Cantos à Barcelone

Bonne soirée de boxe amateur vécue samedi dernier dans les installations de la Gymnase Templum de la ville de Barcelone, lors d’un événement organisé par le promoteur Super prix et par le Templum Gym lui-même.

La proposition de boxe consistait en un total de 12 combats avec certains des meilleurs représentants de la scène de la boxe amateur catalane. Une soirée au cours de laquelle les débuts de la boxeur de Lleida Natali Francesca (1-0, 0KOs), qui a été mesuré lors de son premier match au d’Alicante Eva Cantos (1-1, 0 KO) au super poids coq.

Après un combat serré et serré, la victoire est revenue au boxeur catalan aux points. Natali était plus forte et plus cohérente que sa rivale, ce que les juges ont apprécié.

Une image de combat

presse

Après le combat, Natali Francesca a elle-même exprimé son désir de préparer le Championnat d’Espagne, pour réfléchir un peu plus tard à la championnat d’Europe.

Hier c’était un bon apéritif du bon menu boxe qui sera à nouveau servi le 11 septembre dans la capitale catalane, dans l’un des cadres magiques et les plus prisés du noble art du ring comme le Palau d’Esports de la Vall d’Hébron. Une soirée promue par Salle d’allumettes qui présente comme un événement vedette la dispute du championnat d’Europe des super-welters entre Kerman Lejarraga (32-2, 25 KO) et Dylan charrat (20-0-1, 6 KO).

L’affiche souligne également la présence de l’ancien champion du monde Kiko Martinez, à mesurer contre le boxeur du Honduras Jayro Duran ou celui du champion d’Europe des super coqs Marie Romero, qui défend sa ceinture face aux Britanniques Amy Timlin, sans parler du Moussa Gholam en vue de Mauro Alex Hasan.

