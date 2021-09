Triomphe vital pour ne pas décrocher

28/09/2021

Jeu très important qui est présenté dans le Olympique de Kiev pour Shakhtar et Inter. Les deux défaites de la première journée de Ligue des Champions, contre Shérif et Real Madrid respectivement, laissent les deux équipes dans une situation difficile en vue de se battre pour la deuxième place de la Groupe D.

Plus si possible, avec la victoire plus que probable des Blancs au Bernabéu contre ceux de Transnistrie. Le perdant aura six points de retard sur le leader du groupe en cas de victoire du Madrid ou de Shérif, tandis que l’égalité laisserait les deux avec un seul point au classement.

Avec cette radiographie de la situation, cela vaut la peine de gagner autant pour Shakhtar comme pour Inter. De Zerbi, sélectionneur des Ukrainiens, revient affronter une équipe italienne après son départ Sassuolo. Un rival qu’il connaît très bien et qui maintient un système par rapport à l’an dernier malgré l’arrivée de Inzhagi.

Avec Lautaro et Dzeko comme les principales références de l’équipe, Calhanoglu et Barella Ils sont chargés de valoriser les vertus des deux attaquants et de fournir des balles aussi bien aux pointes qu’aux arrivées de périsique et Darmien par des bandes. Toujours escorté par Brozovic au milieu et avec la ligne de trois centres immobiles formée par Skriniar, Par Vrij et Bastoni.