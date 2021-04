TRIP Stock mise sur son nouveau programme pour atteindre la nouvelle norme

Si vous basez votre analyse sur ses résultats 2019, TripAdvisor (NASDAQ:VOYAGE), et son stock TRIP, pourrait ressembler à une bonne affaire.

Source: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

TripAdvisor a enregistré un bénéfice de 126 millions de dollars, 90 cents par action de l’action TripAdvisor, sur un chiffre d’affaires de 1,56 milliard de dollars en 2019. Cela semblerait justifier une capitalisation boursière de 7,5 milliards de dollars, cinq fois ce chiffre d’affaires. Et l’action de TripAdvisor semblerait prête à croître.

Mais nous sommes en 2021. En 2020, TripAdvisor a perdu 289 millions de dollars, 2,14 dollars par action de l’action TripAdvisor, et les revenus n’étaient que de 604 millions de dollars. Dans ce contexte, le prix d’ouverture de 56,91 $ le 5 avril n’a aucun sens.

Les taureaux donnent à TripAdvisor, et aux entreprises comme elle, un mulligan. Ils jettent 2020, prétendant que la pandémie ne s’est pas produite. Mais ça l’a fait.

Réparer les dommages de 2020

TripAdvisor doit publier ses résultats du premier trimestre le 20 mai. Les analystes s’attendent à une perte de 46 cents par action, soit environ 70 millions de dollars, sur un chiffre d’affaires de 120 millions de dollars. La croissance devrait s’accélérer fortement à partir de là pour se rapprocher du chiffre d’affaires de 2019.

Il convient de noter que ce chiffre était inférieur aux 1,61 milliard de dollars de 2018, à peu près à égalité avec 1,56 milliard de dollars de 2017. Vous devez également actualiser le bénéfice par action, car TripAdvisor vend 300 millions de dollars en actions convertibles – une dette qui peut devenir des actions – avec des options pour acheter 45 millions de dollars supplémentaires dans les 13 jours suivant la clôture.

L’actionnaire majoritaire de TRIP est Liberty Media, le conglomérat médiatique John Malone. Leur Liberté TripAdvisor (NASDAQ:LTRPB), dirigé par Greg Maffei, PDG de Liberty, détient la majorité des actions avec droit de vote de TripAdvisor, soit 57,5%. Mais au plus fort du crash de l’année dernière, une note de marge de 350 millions de dollars arrivait à échéance. Cela a nécessité un renflouement de 325 millions de dollars, sous la forme d’actions privilégiées, de Greg O’Hara. Gestion Certares. L’accord a donné à Certares la plupart des gains récents dans les avoirs TripAdvisor de Liberty. Les actions privilégiées créées par le biais du prêt sont seulement en cours de retrait.

Le fait est que 2020 s’est effectivement produit. Qu’apportera 2021?

L’année 2021 aura-t-elle lieu?

L’industrie dans laquelle opère TripAdvisor a également changé. La hausse des Airbnb (NASDAQ:ABNB) a créé une concurrence pour les hôtels qui sont les principaux clients de TripAdvisor, sous la forme de maisons, d’appartements et même de chambres.

La réponse de TripAdvisor est TripAdvisor Plus, un service de réduction d’abonnement à 99 $ / an. Il prétend que le programme permet aux hôtels de remplacer les commissions de 30% par des réservations directes en échange de réductions et d’avantages pour les voyageurs réguliers.

TripAdvisor appelle Plus une «opportunité» de plusieurs milliards de dollars, le «Amazon (NASDAQ:AMZN) Prime de voyage. » Mais les hôtels et les consommateurs doivent s’inscrire pour réussir.

Le pitch deck de TripAdvisor note que Sabre (NASDAQ:SABR) et Amadeus, les deux plus grands réseaux de distribution de voyages, sont à bord. Les analystes font valoir cela comme une bonne affaire pour les hôteliers, mais la réponse des consommateurs n’est pas claire.

TripAdvisor devra également surmonter la mauvaise volonté créée par un changement récent de ses termes et conditions. Les petits propriétaires sont mécontents que l’entreprise puisse désormais utiliser le contenu de leur site Web gratuitement sur tous les sites TripAdvisor. Ce sont les endroits «spéciaux» auxquels l’entreprise doit s’inscrire pour faire fonctionner TripAdvisor Plus.

The Bottom Line sur TRIP Stock

L’augmentation du stock de TRIP est le produit de l’optimisme que les voyages reviendront bientôt à la normale, voire le dépasseront.

Mais la part de ce gain que TripAdvisor prendra sera déterminée par le succès de TripAdvisor Plus. Il faut que les voyageurs d’affaires voient les 99 $ / an comme une bonne affaire. Il faut que les grands et petits hôtels s’inscrivent au service de référencement direct et que les voyages d’affaires reviennent en grand.

L’essentiel est que 2021 ne sera pas comme 2019. Ce sera peut-être mieux, mais ce ne sera pas la même chose.

Au moment de la publication, Dana Blankenhorn détenait directement des actions AMZN.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Kindle d’Amazon. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.