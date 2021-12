Tripedia révolutionne l’écosystème du voyage avec un concepteur de voyage alimenté par l’IA

L’initiative de la Fondation Tripedia a développé un nouveau concept pour servir l’industrie du voyage appelé AI Travel Designer. Selon les développeurs de Tripedia, il peut résoudre les problèmes du marché du tourisme causés par les agences de voyages en ligne centralisées.

L’IA est basée sur des données et des ressources d’information. Les utilisateurs de la plateforme peuvent également participer à l’échange d’informations et générer un écosystème décentralisé.

Rétablir la confiance dans l’industrie du voyage

Les OTA ont amélioré la protection de la sécurité numérique. Cependant, ils ne sont pas toujours à l’abri des cyberattaques. Les pirates qui réussissent commettent une fraude en utilisant des données client volées. Par conséquent, cela réduit la confiance dans l’industrie du voyage. La tarification n’est pas toujours transparente.

L’écosystème Tripedia permet aux fournisseurs et aux clients de partager efficacement des informations. Les données sont suffisamment sécurisées pour ne pas dépendre de puissantes plateformes OTA. Chaque participant à la chaîne de protocoles contractuels Tripedia télécharge les données dans la blockchain et lui attribue un identifiant numérique. Ensuite, enregistrez toutes les données générées avec cet identifiant dans le grand livre du contrat. Les informations vont du parcours client aux détails de paiement.

La plate-forme enregistre les données hors chaîne à l’aide d’un système de stockage de fichiers distribué (IPFS). Il génère également une chaîne de hachage comme entrée de liaison pour le contrat intelligent dans la chaîne. La chaîne enregistre la valeur de hachage unique, garantissant l’authenticité des données. Ce processus soulage la chaîne de stockage des données. Il assure également l’efficacité du système et améliore la sécurité.

Personnalisation des besoins des consommateurs

Les clients fournissent à Tripedia leurs informations de voyage et leurs préférences. AITD utilise les données dont il dispose sur les avis précédents, l’hébergement et la disponibilité des vols. Grâce à cela, il leur recommande le meilleur plan de voyage.

Ce type d’apprentissage permet d’économiser du temps et de l’énergie par rapport aux algorithmes d’apprentissage automatique traditionnels. À l’aide de la blockchain, le système d’auto-évolution apprend les préférences de voyage des consommateurs au fur et à mesure qu’elles surviennent. Le modèle AITD devient plus précis à partir du nombre de participants. À mesure que les données sur Tripedia augmentent, les plans de voyage seront plus personnalisés que jamais.

Jetons de voyage

La pièce TRIP est le cœur de l’écosystème Tripedia. Les jetons TRIP peuvent être utilisés pour le transport, l’hébergement et d’autres articles et services liés au voyage. Gagner des jetons TRIP est aussi simple que de partager des connaissances et des ressources de voyage. Plus le nombre de membres Tripedia est important, plus cet échange prévaut, ce qui entraîne une demande plus élevée de tokens TRIP.

Le Tripedia dApp permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements en un seul clic rapidement. Par la suite, la plate-forme télécharge automatiquement les données sur la chaîne. Ce faisant, le client recevra des jetons TRIP en récompense de sa contribution aux données. Tripedia adopte le mode OTA décentralisé. Les paiements des clients sont transférés directement dans les portefeuilles des fournisseurs en temps réel. De cette façon, les fournisseurs n’ont pas à s’inquiéter des longs délais de paiement.

L’interface API unifiée du modèle permet également aux investisseurs de connecter des jetons. La connexion est fiable et simple. Les articles liés aux voyages de différentes chaînes publiques peuvent également être transférés vers Tripedia. Il permet la circulation d’autres jetons et repousse les limites de Tripedia.

À propos de Tripedia

Tripedia est un écosystème basé sur la blockchain qui promet de revoir et d’optimiser l’industrie du voyage. Son objectif est de fournir aux acteurs du marché du tourisme une plate-forme permettant à chacun de participer de manière égale à l’échange et à l’échange d’informations. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la plateforme;

Contact : https://www.tripedia.io/contact/

Site Web : https://www.tripedia.io/

Télégramme : https://t.me/TripOfficial