Triple caméras 50MP, et plus

TL;DR

Les rendus et les spécifications de Honor Magic V auraient fuité. Le pliable semble avoir des écrans plus grands que le Galaxy Z Fold 3. Le téléphone dispose également apparemment d’un système de caméra arrière triple 50MP.

Honor nous a donné quelques aperçus fugaces de son prochain Magic V pliable, montrant un appareil avec un facteur de forme de style Galaxy Fold. Le téléphone devrait être lancé en Chine le 10 janvier, et nous avons maintenant des fuites de rendus et plus de spécifications.

MySmartPrice et le pronostiqueur Ishan Agarwal ont partagé des rendus apparents montrant le Magic V, montrant le téléphone dans les coloris noir, marron et blanc. Nous obtenons également un meilleur aperçu de l’écran du smartphone, bien qu’aucune de ces images ne montre l’écran pliable. Découvrez les images ci-dessus et ci-dessous.

On pense que l’appareil mesure 160,4 × 72,7 × 14,3 mm lorsqu’il est plié et 160,4 × 141,1 × 6,7 mm lorsqu’il est déplié, ce qui le rend plus haut et plus large que le pliable de Samsung (158,2 mm de haut et 67,1 ou 128,1 mm de large). Mais cela pourrait être pour une bonne raison.

Les deux sources indiquent que l’écran de couverture du Honor Magic V est un panneau FHD+ OLED de 6,45 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran pliable est censé être un écran OLED de 7,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 2 272 × 1 984. En d’autres termes, il semble que le smartphone et les écrans pliants soient légèrement plus grands que les panneaux Galaxy Z Fold 3.

Les autres spécifications revendiquées incluent un SoC Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM, 256 Go de 512 Go de stockage et une batterie de 4 750 mAh avec une charge de 66 W.

Le téléphone pourrait également être une plate-forme d’appareil photo décente, car il devrait arriver avec un appareil photo principal de 50MP f/1.9, un objectif ultra-large de 50MP et un appareil photo à «spectre amélioré» de 50MP. Vraisemblablement, ce dernier appareil photo est similaire à l’appareil photo «super spectre» du Huawei P50 Pocket, qui est capable de prendre des photos fluorescentes de toutes sortes. Malheureusement, il ne semble pas y avoir de téléobjectif ici.

Nous devrons attendre l’événement de lundi pour en savoir plus sur le Magic V, mais nous espérons qu’un lancement mondial sera également à venir. Après tout, Samsung pourrait faire avec la concurrence.

commentaires