Triple-double numéro 100 de LeBron James et perte des Lakers

Victoire nette de Grizzly de Memphis en vue de Les Lakers de Los Angeles dans le FedExForum par 108-95 malgré la perte de Dillon Brooks dans le Tennessee (il rejoint le déjà connu de Ja Morant). James Lebron a obtenu le triple-double numéro 100 de sa carrière sportive. Ceux de Frank Vogel ne sont pas en mesure d’enchaîner une séquence positive cette saison. Cinquante pour cent de gains pour les Angelenos en ce moment.

Grand jeu de certains Grizzlies qui s’avèrent être une équipe spectaculaire. La perte de Ja Morant les a encore plus unis et leur niveau collectif s’est élevé. Cinq victoires lors des six derniers matchs. Jaren Jackson Jr. était le meilleur avec 25 points et 3 interceptions. Desmon Bane est parti jusqu’à 23 unités. Tyus Jones et De’Anthony Melton avaient 12 points par tête. Steven Adams est resté avec 4 points et 13 rebonds (8 en attaque). Santi Aldama n’avait pas de minutes cette fois.

DESMONDE FLÉAU. C’EST LE TWEET. pic.twitter.com/UAXeo6KrOP – Memphis Grizzlies (@memgrizz) 10 décembre 2021

LeBron James, triple-double

Chez les Lakers, LeBron James a signé le 100e triple-double de sa carrière. Il a terminé le duel avec 20 points, 10 rebonds, 11 passes, 4 passes et 2 contres. Pour rien. Anthony Davis a été le meilleur buteur et a terminé le match avec 22 points et 8 rebonds. Avery Bradley Talen Horton-Tucker a récolté 10 points par tête. Russell Westbrook a terminé le match avec 9 points (3 sur 9 du field goal), 6 rebonds et 7 passes décisives. Les Lakers accumulent 13 victoires et 13 défaites lors des 26 premiers matchs de la saison.