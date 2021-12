Triple Ex annonce le lancement de sa nouvelle marketplace d’achat/vente de diamants et de son token 3-Ex

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

(EQS Group News) L’équipe de jeunes développeurs de Crypto Exchange Stock Point, en collaboration avec des professionnels de l’industrie des pierres précieuses, a créé Triple Ex Marketplace, une bourse d’achat / vente de diamants, où tout le monde peut acheter et vendre des diamants contre des crypto-monnaies au prix d’investissement. Pour accéder au marché, vous devez acheter le jeton Triple Ex (3-Ex).

Triple Ex annonce sa nouvelle marketplace

Jusqu’à présent, le marché du diamant a été conservateur et fermé exclusivement aux acheteurs normaux. Les diamants, contrairement à l’or, ne sont pas disponibles en tant qu’actif, les gens paient en masse lorsqu’ils achètent ces pierres précieuses chez les bijoutiers. Ces problèmes ont conduit à la solution : créer un marché avec des chances égales pour les amateurs et les professionnels.

Pour accéder à la place de marché Triple Ex, vous devez acheter un jeton Triple Ex. En ce qui concerne son émission, seules 600 000 unités seront disponibles, qui, sans exception, seront en libre pratique.

Les créateurs ont présenté un prototype du marché, le lancement est prévu pour mai 2022.

À cet égard, l’un des créateurs du projet a commenté :

« La technologie est simple. Si vous utilisez un jeton utilitaire sur le marché Triple Ex, il n’est plus échangé sur le marché. Et s’il y a beaucoup de monde sur le marché, cela signifie qu’il y aura moins de tokens sur le marché, une pénurie. C’est l’offre et la demande. C’est ainsi que nous parvenons à maintenir le prix élevé. C’est pourquoi ces jetons ont une vraie valeur ».

Un marché qui change

L’emplacement de l’entreprise est également important, en particulier pour un détail très important. Pendant la pandémie, la Turquie est restée l’un des rares endroits où les gens du monde entier pouvaient entrer librement sans restrictions. En outre, le pays est également connu comme l’un des plus grands fournisseurs de bijoux et de diamants.

Le monde évolue rapidement, mais certaines entreprises stagnent depuis un siècle. Les problèmes modernes nécessitent des solutions modernes… Mais quoi de plus moderne que les crypto-monnaies ? Probablement rien.

