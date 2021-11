Triple gloire en jeu entre Figueroa et Fulton

Par James Blears

Le champion WBC et WBA des super poids coq Brandon Lee « Heartbreaker » Figueroa affronte le champion WBO Stephen « Cool Boy Steph » Fulton Jr le 27 novembre au MGM’s Park Theatre de Las Vegas dans ce qui sera certainement un combat fascinant.

Il était initialement prévu le 18 septembre, mais a été reporté en raison d’un test Covid positif de Brandon.

Le style de Brandon est une attaque tous azimuts, se concentrant sur l’usure, la fatigue et l’écrasage des adversaires, à travers un style d’échange de swing féroce, renforcé par un très grand volume de coups lancés et connectés. Votre objectif est de casser le corps et de grimper pour effectuer un test d’explosion et déformer la résolution.

Nous devrions également féliciter généreusement Stephen, qui arbore une barbe touffue qui rappelle un jeune père Noël élancé, car il reste également invaincu. C’est un boxeur élégant et d’une grande finesse. Mais il est également disposé et capable d’aller à la guerre. Dans ce combat, vous devrez certainement faire vos preuves en faisant exactement cela.

Après avoir remporté le titre WBC de Luis Nery en mai, Brandon Lee avec des lunettes et un visage toujours frais ressemblait plus à un étudiant lors de sa visite à Mexico pour recevoir la ceinture du président du World Boxing Council, Mauricio. Sulaiman.

À l’époque, il a déclaré que, dans le combat de Stephen Fulton, il devra être patient et que cela pourrait prendre plusieurs rounds pour faire une impression « déchirante » contre un combattant accompli, mais a souligné que son objectif est de l’arrêter peu de temps après.

Jusqu’à présent, le record de Brandon est de 22-0-1, avec dix-sept KO. Il a un corps élancé et mesure cinq pieds huit pouces, avec une portée de soixante-douze pouces. Il dit qu’il sera sous forme conventionnelle ou de garde gauche pour obtenir le maximum d’influence de ses coups de poing.

Combattant de pression intense, Brandon prend rarement du recul ou utilise sa large portée pour boxer. Après avoir fait ses débuts en 2015 à 18-0 avant d’affronter Yonfrez Parejo pour le titre WBA Interim. Brandon a été inspiré ce soir-là. Au sixième tour, Brandon faisait un travail complet et ininterrompu de la tête à la taille. Orteils exclus !

L’intensité a encore augmenté, et après que la cloche ait sonné pour mettre fin au huitième tour, Parejo, complètement dépassé, désabusé et abattu, a décidé de rester sur le tabouret dans son coin.

Techniquement, le combat le plus exigeant de Brandon était la deuxième défense de son titre, qui avait été élevé au rang de champion régulier. C’était contre Julio Ceja, qui s’est soldé par un match nul. Julio pesait quatre livres et demie au-dessus de la limite et a utilisé le poids supplémentaire pour affronter une tempête, tout en se battant énormément, en infligeant également sa propre punition importante. Un juge l’a marqué pour Brandon, un autre pour Julio, et le troisième a vu une égalité.

En conséquence, Brandon a déclaré que le combat contre Nery n’était pas le plus difficile, car il était dans la meilleure forme de sa vie pour commencer. Mais… cela semblait en fait être le plus grand test qu’il ait jamais subi. Un champion de deux divisions, Nery, devenu blond pour l’occasion, a décidé d’aller à la guerre et Brandon était plus qu’heureux d’obliger.

Le cours de ce combat a tourné au cinquième lorsque le gaucher Nery s’est détaché du match de bagarre de bout en bout et a commencé à bouger, avec Brandon à sa poursuite autour du ring. Ils ont tous les deux décroché d’énormes coups dans ce qui s’est avéré être un test de volonté et de puissance de feu inattendue.

La fin est arrivée au septième lorsque Brandon a décroché un crochet gauche dévastateur au ventre, Luis est tombé et n’a pas pu battre le compte de l’arbitre Thomas Taylor. Cela semblait vieillir Nery, mais on se demande combien cette guerre a également pris à Brandon et à quel point il s’est bien remis de cette bataille. Apparemment pas de cheveux gris… pour le moment ?

Brandon, 24 ans, a encore tous les vestiges et certainement l’endurance de la jeunesse, mais il a dû y avoir des séquelles à ce combat particulier.

Son style donnant-donnant non-stop est extrêmement excitant, mais s’il continue de cette façon, cela ne suggère pas une longévité à long terme. C’est un puncheur d’accumulation plutôt qu’un artiste KO effrayant, qui use ses adversaires, qui pour la plupart ne peuvent tout simplement pas prendre son barrage non-stop, au fur et à mesure que le combat progresse et qu’ils l’absorbent. Il les abaisse, les bat, effiloche les bords, puis les écrase.

Stephen, 27 ans, utilisera tout le sang-froid, l’acier, le courage et le fer qu’il pourra rassembler sous le feu pour gagner. Il est également invaincu, a une fiche de 19-0, dont 8 KO. Il a remporté la ceinture WBO des super poids coq en janvier, battant Angelo Leo.

C’était une bataille de haute intensité donnant-donnant. Stephen a utilisé son répertoire complet et diversifié pour sortir victorieux, en tant que nouveau champion. Des coups de corps percutants, d’énormes uppercuts et de superbes mains droites. Il a gagné par de larges marges sur les trois cartes.

Avant cela, Stephen a battu l’Ukrainien Arnold « Arnie » Khegai pour la couronne intercontinentale WBO invaincue jusqu’à présent afin de remporter son titre. Double et triple jab, il a fait preuve d’une vitesse de main fulgurante et de solides qualités défensives, face à un adversaire qui respire la force comme un taureau.

Sa compétition la plus difficile est survenue lors de son onzième combat contre le gaucher Luis Rosario. Rosario voulait vraiment faire du commerce et s’est battu avec acharnement pour atterrir souvent. Mais Fulton a rencontré feu par feu et a augmenté son volume de frappe pour gagner en convaincant UD.

Quand je combattrai Brandon, il n’y aura ni répit ni temps. Stephen est dans la fleur de l’âge. Vous êtes prêt et préparé. Il mesure cinq pieds six pouces et demi et a une portée de soixante-dix et demi.

Il est possesseur d’un jab précis. C’est un excellent contre-perforateur. Il est dans la forme de sa vie pour pouvoir résister à une attaque éclair, afin de fournir à Brandon une dose de son propre médicament. Lui aussi doit essentiellement égaler la performance de frappe record de Brandon. Ce sera un facteur clé.

Brandon n’est pas une cible insaisissable, prenant pas mal de temps pour décharger son arsenal, l’opportunité est donc là pour Stephen, qui n’aura pas à partir à sa recherche. Ce sera une guerre définitive et déterminante, très peu susceptible d’aller jusqu’au bout. Les deux sont invaincus, mais l’un d’eux va quitter le stade abattu avec un bilan entaché et terni. Une cravate est l’option la moins probable.

Stephen prétend que Brandon ne voulait pas le combattre et quand ils le feront, il arrêtera Brandon au cours des tours intermédiaires. Brandon diffère généralement. Stephen n’a jamais affronté un adversaire comme Brandon. A lui d’avoir du courage et de la verve directe avec précision. Il doit égaler Brandon dans les coups corporels, qui seront un test d’acide duodénal ainsi qu’un catalyseur pour la force constitutionnelle. Il faudra du cran !

Donc, ce week-end, nous aurons… champion Vs champion triple couronne.