Triple H, CM Punk et Edge rendent hommage

Temple de la renommée légendaire de la WWE « M. Merveilleux” Paul Orndorff est décédé à l’âge de 71 ans.

Orndorff avait traité des problèmes de santé ces dernières années, notamment le cancer et la démence.

Orndorff était une grande star dans les années 1980

Son fils, Travis, a confirmé la nouvelle sur Instagram hier.

Il a écrit : « C’est avec une grande tristesse que j’annonce le décès de mon père, Paul Parlette Orndorff Jr. . Il est mieux connu sous le nom de « M. #1derful” Paul Orndorff. La plupart d’entre vous se souviendront de lui pour son physique. Beaucoup se souviendront de son intensité.

« Mais si seulement je pouvais te faire comprendre et voir son cœur. Il sera toujours Pop, Paw Paw et Daddy à la maison. Et même si beaucoup d’entre vous le détestaient en tant que lutteur, il vous aimait absolument pour cela. C’était un père extraordinaire qui m’a montré plus d’amour que je n’en méritais. Je t’aime papa.”

Comme le note Travis, Orndorff avait l’un des meilleurs physiques de sa génération et l’un des artistes les plus sportifs de son temps.

M. Wonderful a commencé sa carrière de catcheur professionnel en 1976. Il a travaillé avec la WWE, la WCW, la SMW, la Mid-South, la NWA, la NJPW et de nombreuses autres promotions.

Il a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2005 et le sommet de sa carrière était sans doute le principal événement du tout premier WrestleMania où il a tagué avec Rowdy Roddy Piper contre Hulk Hogan et Mr. T, avec Muhammad Ali l’un des arbitres ce soir-là. .

Paul Orndorff a fait équipe avec Roddy Piper contre Hulk Hogan et Mr.T à WrestleMania 1

Après avoir subi une blessure au bras en 1988, Orndorff s’est retiré tôt de la lutte professionnelle et a dirigé son propre bowling à la place.

Avec du temps libre, Orndorff a guéri et a recommencé à s’entraîner, retrouvant une forme formidable, à l’exception de son bras droit qui avait subi des lésions nerveuses à la suite d’une blessure au cou alors qu’il travaillait avec Hogan.

Après avoir travaillé pour une variété de promotions au début des années 1990, Orndorff a trouvé son chemin vers la WCW en 1992 où il aurait sa dernière course significative.

Orndorff est le plus étroitement associé à Hogan

Il a de nouveau pris sa retraite de la compétition dans le ring en 1995 après que son côté droit soit devenu trop faible. Il deviendra agent routier puis formateur au sein de l’entreprise et dirigera même la légendaire WCW Power Plant.

Les hommages ont afflué pour Orndoff. WWE Hall of Famer Edge a déclaré : « Paul Orndorff a été le premier lutteur que j’ai détesté et craint quand j’étais enfant. J’étais au Big Event à Toronto. Changé ma vie.

«Des années plus tard, le matin avant WrestleMania 21, je me suis entraîné avec lui et Hulk. J’étais redevenu un petit garçon. Un de mes plus beaux souvenirs. Merci pour tous Paul.

Personne ne pouvait nier qu’Orndorff avait un physique incroyable

CM Punk a dit : « Merde. Orndorff. Je suis allé une fois à un show house wcw au pavillon uic. Peut-être 95ish. Lui et Sherri étaient les meilleurs de cette émission en travaillant la foule. Je crois que j’ai son autographe sur un masque de patriote quelque part. Repose au pouvoir M. Wonderful.

Triple H a également commenté le décès de la légende en déclarant: «Un événement principal de #WrestleMania, @WWE Hall of Famer et l’un des meilleurs méchants de l’industrie. Nos pensées et notre sympathie vont à sa famille en ces moments difficiles. »