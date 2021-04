Triple H dit que la WWE a limogé un employé qui a envoyé ses affaires à Mickie James dans un sac poubelle après sa libération

La WWE a fait une multitude de sorties la semaine dernière dans ce qui est devenu un nettoyage annuel et la légendaire Mickie James a été l’une des interprètes à voir son temps avec la société se terminer.

James, 41 ans, est six fois champion du monde à la WWE et a eu l’un des plus grands scénarios de l’histoire de la WWE féminine avec Trish Stratus.

Mickie James est une légende de la WWE

Et pourtant, elle a été envoyée ses affaires dans un sac poubelle de la WWE de plusieurs milliards de dollars.

James a posté une photo de la livraison et a tagué Vince McMahon dans le message pour montrer sa consternation.

James a écrit: «Cher @VinceMcMahon, je ne sais pas si vous êtes au courant, j’ai reçu ma trousse de soins @WWE aujourd’hui. Merci. #AlwaysBlessedandGrateful #WomensWrestlingMatters. »

L’image a suscité l’indignation des fans et de certains des pairs de James. Gail Kim, une autre légende de la lutte féminine, a déclaré que les femmes gardent souvent des choses sur la route pour ne pas avoir à les ramener de chez elles. C’est probablement ce qui a été rendu à James.

Il n’a pas fallu longtemps avant que Triple H et Stephanie McMahon ne prennent la parole et agissent également.

“. @ MickieJames Je suis gêné que vous ou quelqu’un d’autre soyez traité de cette façon. Je m’excuse personnellement et au nom de @WWE. La personne responsable ne fait plus partie de notre entreprise », a tweeté Stéphanie.

Triple H a déclaré: «Après avoir appris le traitement irrespectueux reçu par certains de nos talents récemment libérés au nom de l’entreprise, nous avons pris des mesures immédiates. La personne responsable de cette action inconsidérée a été licenciée et ne fait plus partie de @WWE. »

Après avoir appris le traitement irrespectueux reçu par certains de nos talents récemment libérés au nom de l’entreprise, nous avons pris des mesures immédiates. La personne responsable de cette action inconsidérée a été licenciée et n’est plus avec @WWE. – Triple H (@TripleH) 23 avril 2021

Il convient de noter que le directeur principal des relations avec les talents, Mark Carrano, a été licencié de son poste, selon Fightful. Bien que Stephanie et John Laurinitus n’aient pas nommé Carrano dans leurs tweets, il semble être l’homme que la WWE tient pour responsable.

Laurinitus, qui est actuellement responsable des relations avec les talents de la WWE, aurait personnellement appelé de nombreux talents libérés pour s’excuser car James n’était pas le seul à obtenir le “ paquet de soins ”.

Ce n’est évidemment pas une bonne idée pour une entreprise de la réputation de la WWE d’envoyer aux gens leurs affaires dans un sac poubelle noir et ce genre de décisions est loin d’être au niveau de Triple H ou de Vince McMahon. Mais, au moins, ils ont reconnu l’erreur et tenté de réparer.

James sera libre de sa clause de libération de 90 jours le 12 juillet et pourra signer avec une autre compagnie de lutte à ce moment-là.