Triple H révèle des discussions avec CM Punk au cours des deux dernières années alors que le retour de la WWE reste en question

CM Punk fera-t-il un jour un retour sur le ring à la lutte professionnelle?

C’est la question éternelle à ce stade. L’ancien quintuple champion du monde a quitté la WWE en 2014 et n’a pas lutté depuis.

WWE

Punk a fait un retour dramatique à la lutte via FOX

Il a eu une course infructueuse 0-2 avec l’UFC et est maintenant passé au commentaire MMA. Mais, il a travaillé avec FOX, le partenaire de diffusion de la WWE pour SmackDown sur le panel show de la WWE, WWE Backstage.

Dès que le partenariat avec FOX a commencé à la fin de 2019, tout le monde réclamait que Punk et la WWE trouvent quelque chose.

Selon Triple H lors d’une apparition sur le podcast « Pardon My Take » de Barstool Sports, c’est à peu près au moment où il a eu une dernière conversation avec Punk.

«La dernière fois que j’ai parlé à [Punk]? Un an et demi… un an et trois quarts? », Répondit Triple H. «Une chose amusante que les gens diront constamment, quand son retour est ou… mais d’une certaine manière, je ne sais pas s’il le fait ou non, mais c’est ce qu’il veut.

Punk et Triple H ont toute une histoire à la télé

«Quand les gens en parlent, ils disent:« téléphonez! Que dit-on si nous passons l’appel auquel il veut répondre? Qu’est-ce qui dit que si nous téléphonons, il ne dit pas: « Ouais, je ne suis plus intéressé à faire ça. » Peut-être qu’il vient juste d’en finir.

«Je pense que ce sont des conversations auxquelles seules ces personnes peuvent répondre directement. Je pense que s’il veut le faire, soit nous nous en informerons et nous aurions ces conversations, soit il passerait un appel, ou vous savez, quelque chose de ce genre.

«Mais il doit y avoir un désir de faire quelque chose comme ça. Cette affaire est trop complète pour dire: ‘Ehhh, d’accord, je vais le faire.’ »

Le jeu soutient que le retour de Punk à la WWE n’est pas hors de propos, mais Punk lui-même a insisté sur le fait que beaucoup de mauvais sang devrait être enterré pour que cela se produise.

Triple H reste ouvert d’esprit sur le Punk

Après le départ de Punk le lendemain du Royal Rumble en 2014, Vince McMahon enverrait ses papiers de licenciement le jour de son mariage. McMahon a depuis déclaré que c’était purement une coïncidence et n’était pas malveillant et s’est même excusé pour l’incident.

«CM Punk a travaillé avec nous sur l’émission FOX, quoi, il y a un an? Il y avait des opportunités là-bas », a déclaré Triple H.

«Il y avait des gens autour les uns des autres à tout moment. Vous savez, encore une fois, je ne dirai jamais jamais mais le désir doit être là de tous les côtés pour que cela se produise.

