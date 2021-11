Triple miam ! Le célèbre PieCaken est de retour pour la livraison des Fêtes

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Vous n’arrivez pas à choisir entre la tarte et le gâteau à Thanksgiving ? Pourquoi devriez-vous le faire ? Cette année, préparez votre gâteau et votre tarte et mangez-le aussi avec le délicieux turducken de desserts, le PieCaken !

Le PieCaken est la création du chef Zac jeune, qui a été nommé l’un des 10 meilleurs chefs pâtissiers d’Amérique et est connu pour ses quatre derniers résultats dans Top Chef: Just Desserts ainsi que pour ses apparitions à l’Halloween Baking Championship de Cooking Channel’s Unique Sweets et Food Network.

Le Thanksgiving PieCaken original de Zac est devenu viral pour la première fois en 2015 et a été présenté dans Oprah Winfrey‘s O-List, Live with Kelly & Michael, CNN, le New York Times et Bon Appetit. As Kelly Ripa elle-même a déclaré: « C’est à peu près la plus grande chose qui me soit arrivée, à part la naissance de mes enfants. »

Maintenant, le PieCaken est disponible pour une expédition nationale ! Et bonne nouvelle pour les planificateurs avancés : le PieCaken est expédié congelé et peut se conserver au congélateur jusqu’à trois mois, donc si vous commandez maintenant, vous serez en or pour Thanksgiving.