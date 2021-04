Triple Mutant Covid en Inde: Qu’est-ce que Covid-19 Triple Mutant Virus? Souche à triple mutation COVID-19 – Symptômes, risque, précautions, traitement – Tout ce que vous devez savoir

Un tir de drone montre une crémation massive de victimes décédées des suites de la maladie à coronavirus (COVID-19) dans un crématorium à New Delhi. (Photo .)

Souche Covid Triple Mutant en Inde: L’infrastructure de soins de santé de l’Inde regarde une panne abjecte alors que la deuxième vague du coronavirus balaie le pays avec des infections record à Covid-19 et des décès quotidiens sans précédent. Alors que les experts sont toujours divisés sur la sous-déclaration des cas et des décès, il n’en reste pas moins que l’Inde est malheureusement devenue l’épicentre de la pire épidémie de pandémie de coronavirus. La situation est la plus sombre en comparaison avec n’importe quel pays du monde. (Mises à jour en direct sur le coronavirus Inde)

Même les États-Unis n’ont pas vu ces nombreux cas quotidiennement pendant le pic de la pandémie. Alors que les professionnels de la santé ont du mal à suivre le pic, il y a un nouveau développement qui pourrait aggraver la crise Covid en Inde. Après la découverte de la variante indienne du coronavirus, également connue sous le nom de double mutant, les chercheurs affirment avoir trouvé un triple mutant du virus qui pourrait complètement changer la façon dont nous comprenons la nouvelle flambée des cas de Covid en Inde.

Qu’est-ce que le triple mutant du coronavirus? Votre feuille de triche

1: Alors, qu’est-ce qu’un triple mutant? Pour comprendre cela, vous devez savoir ce qu’est un double mutant du coronavirus. En termes simples, le virus a la nature de muter ou de modifier sa structure en fonction de l’échelle de transmission. Ainsi, plus le virus se propage, plus il mute. Depuis la découverte du nouveau coronavirus à Wuhan en Chine, le virus s’est propagé dans le monde entier avec une férocité inégalée. Au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud, les chercheurs ont repéré de nouvelles variantes du virus, qui ont été nommées d’après le lieu de la découverte.2: De retour chez eux, des scientifiques indiens ont également étudié le séquençage du génome du virus. Selon un rapport d’Indian Express, les chercheurs indiens avaient découvert la variante indienne du virus en octobre de l’année dernière. Scientifiquement connu sous le nom de B.1.617 – la variante indienne du coronavirus a deux types de mutations – L452R et E484Q.3: Ce mutant a été dominant dans tous les états de pointe tels que Maharashtra, Delhi et Chhattisgarh. Maintenant, les scientifiques disent que le virus a davantage muté et a trois types de mutations – d’où le nom de triple mutant. Il est scientifiquement connu sous le nom de B.1.618.4: Vinod Scaria, un scientifique travaillant à l’Institut de biologie génomique et intégrative (CSIR-IGIB) basé à New Delhi, s’est rendu sur Twitter le 20 avril pour parler du triple mutant, qui est maintenant appelé la «souche du Bengale» du coronavirus. Dans son fil Twitter, Scaria a déclaré que la “ séquence ” de la lignée du mutant avait été trouvée principalement au Bengale occidental. Alors que des recherches supplémentaires sont en cours pour comprendre le lien entre la découverte du triple mutant et la nouvelle flambée des infections virales, l’essentiel est que ce mutant n’est pas seulement hautement transmissible, il peut également échapper à toute sorte de barrière immunitaire.

B.1.618 – une nouvelle lignée de SRAS-CoV-2 trouvée principalement en Inde et caractérisée par un ensemble distinct de variantes génétiques, y compris E484K, une variante majeure de fuite immunitaire. pic.twitter.com/dtfQJp2S2B – Vinod Scaria (@vinodscaria) 20 avril 2021

5: Alors que les chercheurs en Inde et dans le monde se concentrent sur cette nouvelle variante, il est important que le gouvernement fournisse des fonds adéquats. Le rapport d’Indian Express mentionné ci-dessus avait également donné des détails sur la façon dont les scientifiques ont été forcés de travailler sur le séquençage du génome avec des fonds limités.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.