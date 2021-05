Triple prix pour l’Espanyol à Saint-Domingue

24/05/2021 à 17:09 CEST

Jonathan Moreno

Googbye et fermeture. Dernier rendez-vous d’une campagne atypique. Orphelin du public dans les stades, avec un calendrier compressé et une fatigue accumulée. Mais tout va bien qui finit bien. Et l’Espanyol a terminé sa promenade dans la boue, avec tout le respect que je lui dois, en deuxième avec les honneurs. L’objectif principal du cours est dans le sac depuis des jours.

Le football, cependant, a tendance à avoir la dent sucrée et les perruches ont encore entre les sourcils pour se hisser champions de la catégorie. La glissade subie contre Ténérife a contraint le report d’une célébration qui pourrait avoir lieu le week-end prochain à Saint-Domingue, a priori prévue dimanche à 21h00, même si le calendrier pourrait être modifié. En fait, dans le fief du potier, l’Espanyol pouvait repartir avec une valise chargée de trophées. Le premier, le titre de champion. Les Catalans doivent battre Alcorcón. Cela vaudrait également la peine d’égaliser ou d’améliorer le résultat de Majorque à Ponferrada.

Pichichi et zamora

L’une des clés de l’Espanyol cette saison a été sa force dans les zones, et à cet égard, Diego López et Raúl de Tomás se démarquent. L’homme de Lugo, escorté par son défenseur prétorien, est en tête de la liste des gardiens avec le moins de buts de la catégorie. La “ pieuvre ” de Paradela a concédé 23 buts en 38 matchs que le but de Kakhol lavan a gardé, avec une moyenne de 0,61 buts par match.. Il est suivi de près par son compatriote Diego Mariño du Sporting (0,63) et Manolo Reina de Majorque (0,66).

Un autre qui pourrait certifier un prix est Raúl de Tomás. Le Madrilène est l’attaquant le plus décisif de la Smartbank League et les chiffres de ses cinéastes en témoignent. RDT a atteint 22 objectifs à ce jour et dirige le Pichichi, bien que Djurdjevic (21 ans) soit sur les talons. À Alcorcón attend les récompenses complètes.