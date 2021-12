Triple verrouillage des retraites d’État : Boris a averti que les OAP sont confrontés à la pauvreté alors qu’une nouvelle crise se profile | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson (Image : getty)

Dame Esther Rantzen a déclaré que les personnes âgées devaient choisir entre se chauffer et manger alors qu’elles luttaient contre la flambée des factures d’énergie et des retraites en retard sur l’inflation.

Les militants ont appelé à une augmentation de la pension de l’État d’avril à janvier ou à un paiement d’urgence en espèces de 250 £ pour aider des millions de personnes aux prises avec la crise du coût de la vie.

Les organismes de bienfaisance ont mis en garde contre une « urgence nationale » imminente sans intervention urgente.

Silver Voices a déclaré que l’ancienne génération « se sent trahie » et a averti que « nos votes ne peuvent plus être tenus pour acquis par aucun parti politique ».

Le directeur Dennis Reed a déclaré que le gouvernement doit introduire l’augmentation de 3,1% de la pension de l’État en quelques semaines au lieu de quelques mois.

Dans une lettre ouverte au Premier ministre, il a écrit : « La goutte d’eau pour beaucoup de nos membres a été la décision de suspendre le triple verrouillage des retraites de l’État pour 2022, malgré des promesses contraires fermes et médiatisées. Une décision à courte vue et mesquine a laissé des millions de retraités en difficulté à la merci de la flambée des prix de l’énergie et de la crise du coût de la vie.

« Notre augmentation promise de 3,1% des retraites de l’État en avril pourrait ne représenter que la moitié du taux d’inflation en vigueur. »

L’organisation a également averti le gouvernement qu’il devait prendre des mesures dans une série d’autres domaines pour regagner la confiance des électeurs plus âgés.

Il s’oppose aux plans visant à augmenter l’âge des personnes âgées commençant à recevoir des ordonnances gratuites de 60 à 66 ans et a déclaré que le paiement de carburant d’hiver est autorisé à « dépérir sur la vigne » car il ne suivra pas le rythme de l’inflation.

Silver Voices a également fait part de ses préoccupations concernant les difficultés rencontrées par les personnes âgées pour obtenir un rendez-vous en face à face avec un médecin généraliste et a critiqué les réformes des services sociaux pour ne pas avoir mis fin aux personnes qui doivent vendre leur maison pour payer les soins.

M. Reed a ajouté : « Nous avons besoin d’une action urgente sur les retraites et les prestations pour soutenir les personnes âgées à travers la crise du coût de la vie, et d’un véritable plan de sauvetage national pour les soins de santé et sociaux.

« Les promesses, les extraits sonores et les ‘stratégies’ ne suffisent plus. La confiance doit être gagnée, par l’action, pour résoudre tous les problèmes identifiés dans cette lettre ouverte. »

Le gouvernement a suspendu le triple verrouillage pour économiser 5 milliards de livres sterling au Trésor.

Les paiements devaient augmenter jusqu’à 14 £ par semaine car la pandémie a faussé les chiffres utilisés pour calculer l’augmentation.

Au lieu de la hausse de 8,1%, la pension de l’État augmentera de 3,1% en avril.

Mais l’inflation devrait dépasser les 6% au printemps et le plafond des prix de l’énergie devrait également augmenter d’environ 500 £ dans le même temps.

Le principal militant Lord Foulkes, qui copréside le Groupe parlementaire multipartite pour les personnes âgées, a déclaré que le gouvernement devrait effectuer un versement unique de 250 £ pour aider les retraités.

« De nombreuses personnes âgées font face à une nouvelle année sombre en 2022 », a-t-il déclaré.

«Au lieu de la sécurité relative de la triple serrure, ils font face à la misère d’un triple coup dur.

« Premièrement, les prix de la nourriture et du chauffage, deux des principaux postes du budget d’une personne âgée, vont exploser.

« Deuxièmement, leurs revenus seront réduits en termes réels car le triple verrou a été supprimé.

« Troisièmement, ils devront désormais payer pour la licence TV qu’ils avaient l’habitude d’obtenir gratuitement.

« En plus de cela, il y a l’isolement continu causé par Covid, l’incertitude quant à la façon dont ils pourront payer les soins sociaux dont ils pourraient avoir besoin et le sentiment croissant d’être laissé pour compte dans une ère de plus en plus numérique.

« Pendant ce temps, ceux au pouvoir semblent déterminés à accroître leur richesse et leur pouvoir et à ignorer les besoins des personnes âgées.

« Le moment est venu pour les personnes âgées de rappeler aux personnes au pouvoir que nous vivons dans une démocratie et de se mobiliser pour utiliser leurs votes à un plus grand effet. »

Dame Esther, fondatrice de The Silver Line, a déclaré : « Si le coût de la vie augmente comme prévu, des personnes âgées seront obligées de choisir entre se chauffer et manger.

« Je sais que ce sera difficile pour tout le monde, mais les personnes âgées à revenu fixe seront particulièrement vulnérables. »

Son homologue conservatrice, la baronne Ros Altmann, a déclaré que les électeurs plus âgés faisaient traditionnellement confiance au parti conservateur pour s’occuper d’eux, mais cela pourrait changer s’ils « commençaient à se sentir abandonnés dans l’œil d’une tempête d’inflation ».

L’ancien ministre des Pensions a déclaré que l’augmentation « avare » prévue de 3,1 % des pensions de l’État en avril prochain était « loin d’être suffisante ».

« Une action urgente pour protéger les plus pauvres est vitale, d’autant plus que la pension de l’État britannique est la plus basse du monde développé », a-t-elle déclaré.

« Ayant dépensé des sommes presque inimaginables pour aider à protéger les emplois des gens, et à juste titre, la chancelière doit également s’occuper de ceux qui dépendent du soutien de l’État après une vie de dur labeur et de contributions à la construction de la Grande-Bretagne. »

Age UK a mis en garde contre une « urgence nationale » imminente à moins que le gouvernement n’agisse maintenant.

La directrice de l’association caritative Caroline Abrahams a déclaré : « Si, comme les experts le prédisent, les factures d’énergie doublent effectivement pour la plupart des consommateurs ce printemps, par rapport à il y a un an, cela précipitera une urgence nationale touchant des millions de personnes âgées. L’inflation ronge déjà leurs retraites, mais cette augmentation sans précédent des prix de gros de l’énergie sera totalement insoutenable pour ceux qui vivent avec de faibles revenus fixes, dont beaucoup ont peu ou pas d’épargne sur laquelle se rabattre.

« Nous savons que l’hiver réserve généralement son pire pour janvier et février, et je crains de penser à la façon dont les personnes âgées parviendront à rester au chaud alors que le froid mord vraiment, à moins que le gouvernement n’intervienne. »

L’organisme de bienfaisance a écrit aux ministres du Cabinet en novembre pour les avertir de « graves préoccupations » concernant l’impact de la hausse des coûts de l’énergie et a été informé que le gouvernement « surveillait et évaluait » l’impact des augmentations de prix sur les consommateurs vulnérables.

« Il est certain que cette situation est maintenant allée au-delà d’un besoin de « surveillance et d’évaluation », a ajouté Mme Abrahams. « Une action concrète du gouvernement est requise de toute urgence. le chauffage est devenu élevé, lorsque les basses températures l’exigent.

—————–

COMMENTAIRE DE LA BARONNE ROS ALTMANN

Avec les prix du chauffage et du carburant qui grimpent en flèche, les retraités, en particulier les plus pauvres et les plus âgés, en ressentent vraiment les effets.

Après deux ans de soucis de santé, d’isolement et de bouleversements familiaux, ils sont désormais confrontés à une effrayante crise du coût de la vie.

Comme deux millions de personnes âgées vivaient déjà dans la pauvreté en 2019 – et plus d’un million étaient dans une extrême précarité énergétique – le nombre de personnes ayant du mal à joindre les deux bouts sera encore plus élevé maintenant.

De toute évidence, la hausse avare de 3,1 pour cent des retraites de l’État en avril prochain est loin d’être suffisante.

Une action urgente pour protéger les plus pauvres est vitale, d’autant plus que la pension de l’État britannique est la plus basse du monde développé.

Après avoir dépensé des sommes presque inimaginables pour aider à protéger les emplois des gens, et à juste titre, la chancelière doit également s’occuper de ceux qui dépendent du soutien de l’État après une vie de dur labeur et de contributions à la construction de la Grande-Bretagne.

Une majorité d’électeurs plus âgés ont traditionnellement fait confiance aux conservateurs pour s’occuper d’eux, reconnaissant leur énorme contribution à notre pays, mais cela pourrait changer s’ils commencent à se sentir abandonnés dans l’œil d’une tempête d’inflation.

Les personnes âgées les plus vulnérables sont également confrontées à une crise des soins aux personnes âgées, avec des pénuries de personnel, des déficits de financement, un rationnement strict, des règles de financement injustes et de fortes inégalités à travers le Royaume-Uni.

Par conséquent, les retraités qui ne peuvent pas vivre de manière indépendante ont besoin que le gouvernement tienne ses promesses de réformes radicales des soins.

Nous avons besoin d’un plan d’urgence pour les retraités.

La hausse des coûts de l’énergie les a plus durement touchés, car le froid affecte leur santé, mais les décideurs politiques ne l’ont pas reconnu.

Les paiements par temps froid, les rabais sur les maisons chaudes et les paiements de carburant d’hiver n’ont pas augmenté à mesure que les factures de carburant montent en flèche.

De manière décevante, les propositions de compromis de la Chambre des Lords concernant des augmentations plus importantes des retraites ont été rejetées par les députés, de sorte que même le crédit de retraite – qui complète les retraites de l’État pour les retraités les plus pauvres – n’augmentera que de 3,1 %.

Et de façon inquiétante, depuis plus de dix ans, quatre ayants droit sur dix, ne prétendent pas.

Ceci n’est pas assez bon.

Le gouvernement doit prendre des mesures significatives pour augmenter le recours au crédit de retraite, aider les retraités à payer le chauffage de leur maison et introduire des réformes complètes des soins qui traitent les citoyens âgés avec la dignité et le respect qu’ils méritent.

Baronne Ros Altmann – Ancienne Ministre des Pensions

—————–

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous reconnaissons que les gens sont confrontés à des pressions liées au coût de la vie – c’est pourquoi nous prenons 4,2 milliards de livres sterling d’actions décisives pour aider.

« Cela inclut l’Energy Price Cap, qui protège des millions de clients et garantit qu’ils paient un prix équitable pour leur énergie, et les paiements de carburant d’hiver qui soutiennent plus de 11 millions de retraités avec leurs factures d’énergie.

« Notre fonds de soutien aux ménages de 500 millions de livres sterling fournit également aux ménages vulnérables des produits de première nécessité pendant l’hiver.

« Nous avons également protégé les revenus des retraités en introduisant une augmentation de 3,1 % des pensions l’année prochaine. Nous augmentons le crédit de pension de 3,1 % en avril pour soutenir les retraités à faible revenu avec le coût de la vie.