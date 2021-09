Triple verrouillage supprimé: Rishi Sunak dévoilera à la place une nouvelle augmentation des retraites explosive | Politique | Nouvelles

Chatri Sityodtong est convaincu que UN championnat a de meilleures divisions lumineuses que UFC. Et il ne l’a pas dit complètement par allusion à la qualité de ses combattants, mais à cause du fait que certaines ex-glorieuses de la promotion de Dana Blanc ils ont subi de lourdes défaites après leur arrivée en Asie. “En […] More