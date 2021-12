TRIPLEMANIA REGIA, TRIPLE A, BILLBOARD, HORAIRE, LIVE STREAM, AUJOURD’HUI LE 04 DÉCEMBRE

Ici on vous dit comment et où voir en direct et GRATUITEMENT, TRIPLEMANIA REGIA, en combat stellaire, le Mega Championship of the Tripler À, la fonction aura lieu dans le Stade de baseball Sultan Palace, Monterrey, Nuevo León, cette Samedi 04 décembre 2021.

Lucha Libre AAA Worldwide lance la célébration en or de son 30e anniversaire avec le retour spectaculaire de Triplemanía Regia le samedi 4 décembre au stade de baseball de Monterrey, également connu sous le nom de Palais du Sultan. Un lieu idéal pour célébrer le concept qui invite tous les fans du nord du Mexique à faire partie de l’événement Event, avec de grands affrontements et des surprises tout au long de la programmation.

Les fans du nord du pays pourront participer à l’un des événements les plus importants de Lucha Libre AAA Worldwide au début de la tournée la plus importante de l’histoire de Tres Veces Estelar.

Triplemanía Regia marque le retour tant attendu de Caín Velásquez après sa grande participation à Triplemanía XXVII et Invading NY. Dralístico, Dragon Lee, Pentagón Jr. et Fénix seront également présents.

Star Fight pour le Mega Championship AAA | Fils du Viking contre Samuray del Sol contre Jay Lethal contre Bobby Fish contre Bandido

Combat de demi-finale | Caín Velásquez, Pagano et Pshycho Clown contre LA Parka, Taurus et Rey Scorpion

Championnat de couple | Pentagón Jr. et Fénix contre Cash Wheleer et Dax Harwood

Guerre de Tercias | Puissance du Nord vs Vipers vs Dynamite de nouvelle génération

Lutte Marvel | American Legend et Big Deck vs Venomous and Deceptive

Lutte des femmes | Faby Apache, Lady Shani et Sexy Star contre Ivy, Lady Maravilla et Flammer

Combat spécial | Laredo Kid et Surprise Fighter contre Dragon Lee et Dralistic

STADE

Stade de baseball Sultan Palace, Monterrey, Nuevo León

O VOIR

ESPACE CANAL, DEUX TRIPLE A

Des horaires

21h00 ??

20:00 ??

19:00 ??

18h00 ??

LIENS DE TRANSMISSION

