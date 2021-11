11/04/2021 à 16:26 CET

À ce stade, après 16 grands prix d’intensité maximale sur la piste, la lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour la couronne mondiale de Formule 1 reste incertaine. Seuls 12 points séparent le septuple champion britannique Mercedes de son rival néerlandais, actuel leader du championnat le plus excitant de la dernière décennie. Le titre pourrait ne pas être décidé avant la dernière des cinq courses à venir, à Abu Dhabi le 12 décembre. Mais vous pouvez également opter pour les trois grands lots consécutifs programmés à partir de ce week-end : Le Mexique, le Brésil et le Qatar sans précédent. Un triplé « diabolique » pour les équipes et les pilotes, exigeants tant sur le plan logistique que physique et mental.

Pour commencer, le ‘Gran Circo’ revient à l’Autódromo Hermanos Rodríguez, absent du calendrier 2020 en raison de la pandémie. La théorie suggère que les caractéristiques de la piste mexicaine favorisent Red Bull et l’appui dans les virages lents. Mais dans la pratique, les prévisions ne se réalisent pas cette année. Lors du dernier Grand Prix des États-Unis, traditionnellement une « forteresse » pour Mercedes, Hamilton n’a pas réussi à battre Verstappen.

« J’ai de bons souvenirs de course au Mexique avec mes deux victoires. Je veux vraiment courir à nouveau ici, surtout après n’avoir pas pu voyager ici pendant un certain temps. Je sais que maintenant nous aurons beaucoup plus de fans ici avec Checo dans l’équipe J’ai hâte de vous voir tous sur la piste et bien sûr j’espère que nous pourrons avoir un week-end compétitif« , dit Verstappen, qui fait partie de ceux qui pensent que le triptyque à venir peut définir le combat pour la couronne : » Je sais que le triplet sera très occupé, mais il est extrêmement important, à la fois pour moi et pour l’équipe, d’essayer de gagner les trois prochaines courses. Essayez d’exploiter l’élan de la victoire à Austin et ajouter une solide quantité de points pour le championnat », prévient-il.

Sergio Perez, qu’avant que le grand prix n’ait provoqué le « délire » de ses fans avec une exposition ce mercredi dans les rues de Mexico, revient pour la première fois dans son pays au volant du puissant Red Bull et après avoir remporté sa deuxième victoire avec ce voiture en F1, à Bakou. Et bien que sa mission principale sera comme un luxe grégaire pour son coéquipier Verstappen face aux attaques d’Hamilton, force est de constater que si Checo voit l’opportunité de se battre pour la victoire contre ses compatriotes, il n’hésitera pas à foncer.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Carlos Sainz Il arrive au Mexique avec une statistique qui met en évidence sa solidité et sa régularité lors de sa première saison au volant de Ferrari : dix courses consécutives aux points et à nouveau le podium comme objectif (ce serait la quatrième pour lui après Monaco, la Hongrie et la Russie) . Le Madrilène est septième au classement des pilotes, à 5,5 points de son coéquipier Charles Leclerc. Le jeune tandem de Maranello parvient à surmonter la désastreuse 2020 et grâce à eux, Ferrari est passé de la sixième place qu’il occupait alors à jouer un rôle très serré pour le « bronze » des équipes avec McLaren. Seuls 3,5 points les séparent de ceux de Woking pour une troisième place avec beaucoup de prestige et d’argent « bonus » entre les deux.

Le directeur de la Scuderia, Mattia binottoIl est convaincu que le Mexique conviendra mieux à sa SF21 qu’à la McLaren MCL35M. « On vient ici avec un maximum d’appuis, car sur ce circuit la puissance est moins importante. Même s’il y a quand même une différence de puissance avec le moteur Mercedes, Je crois que le Mexique peut nous profiter davantage que McLaren par rapport à ce que nous avons vu à Austin », dit-il.

Ferdinand Alonso Il espère surmonter sa séquence de défaites en Turquie et à Austin et revenir dans le ‘top 10’, bien qu’Alpine ait ralenti sa progression après 15 courses dans les points et semble déjà complètement renversé dans son projet 2022 et dans le fameux ‘plan’ d’Alonso .

« Le Mexique est un autre circuit amusant dans lequel nous avons bonnes opportunités de dépassement et longue ligne droite. Nous allons sur une autre piste où l’ambiance est géniale et la zone du stade est unique », dit-il. Ferdinand, qui aux États-Unis est sorti dernier sur le réseau après avoir changé le bloc d’alimentation de l’A521.

Le meilleur est à venir

Après l’essai ce dimanche au Mexique, la F1 mettra le cap sur le Brésil. Le troisième et dernier classement sprint de la saison aura lieu à Interlagos, avec deux courses et plus de points en jeu. Les « expériences » précédentes de ce format, à Silverstone et à Monza, n’étaient pas du tout favorables aux intérêts des Verstappen. Dans le premier de ces deux grands prix, ‘Mad’ Max, en lutte acharnée avec Hamilton, a fini contre le mur au premier tour. Et en Italie, le Red Bull a littéralement dépassé la Mercedes de Hamilton, et aucun d’eux n’a marqué.

Le troisième rendez-vous consécutif déplacera le duel sur le circuit qatari de Losail, scène habituelle du Championnat du Monde MotoGP mais sans références en termes de Formule 1, donc le réglage des voitures sera un défi pour les équipes et surtout pour ceux qui aiment Mercedes et Red Bull disputent les championnats des pilotes et des équipes.

« Nous nous sommes familiarisés avec les triplés ces dernières années en Formule 1. Le plus dur sera sans aucun doute de voyager les trois prochaines semaines vers des destinations éloignées les unes des autres. Nous devons nous assurer de bien récupérer et de conserver de l’énergie. Nous travaillons tous. sur un environnement plein de pression et il est vital d’avoir le temps de récupérer« , souligne Fernando Alonso.