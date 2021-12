Trippier de 25 millions de livres sterling «en route» pour Newcastle, Man United «seul» soumissionnaire sérieux pour Haaland, Tuchel contactera Aubameyang

La fenêtre de transfert de janvier approche à grands pas et les clubs de Premier League sont occupés à préparer leurs plans pour passer cet hiver.

Le marché de la mi-saison est toujours une période mouvementée pour les clubs de haut niveau, car les équipes cherchent à renforcer leurs rangs pour la seconde moitié de la campagne.

GETTY

Kieran Trippier est en route pour Newcastle dans le cadre d’un contrat de 25 millions de livres sterling

Il est plus difficile de faire des affaires dans la fenêtre de janvier, mais plusieurs parties à travers le pays pourraient être obligées d’ouvrir leurs chéquiers après Noël.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Kieran Trippier

Kieran Trippier est en route pour Newcastle dans ce qui sera probablement un accord de 25 millions de livres sterling, selon talkSPORT.

Les Magpies sont prêts à faire de Trippier, qui a six mois à courir sur son contrat avec l’Atletico Madrid, leur joueur le mieux payé.

Il est entendu que les conditions personnelles sont sur le point d’être convenues, mais Newcastle doit encore régler des frais avec le club espagnol.

Il faudrait une offre de plus de 25 millions de livres sterling pour débarquer l’arrière latéral anglais, mais ce ne serait pas un problème pour les Magpies nouvellement créés.

Alex Crook de talkSPORT a déclaré: «Trippier à Newcastle m’a été suggéré par quelqu’un en qui j’ai confiance, que c’est presque aussi bien que fait. Newcastle fait vraiment pression pour cela.

« Nous savons qu’il est impatient de revenir en Premier League, il l’était lorsque Manchester United cherchait sa signature cet été.

« Son salaire en Espagne dépasse les 100 000 £ par semaine – cela ferait de lui le meilleur revenu de Newcastle et ils sont prêts à le faire.

« D’un point de vue personnel, le camp de Trippier est très satisfait des conditions proposées, mais Newcastle devra toujours convenir d’un montant avec l’Atletico Madrid.

« Je pense que ce serait une déclaration de signature de Newcastle, qu’ils pourraient être en difficulté près du pied de la Premier League, mais ils peuvent toujours attirer les meilleurs joueurs. »

GETTY

Manchester United s’intéresse à Erling Haaland Erling Haaland

Manchester United serait le seul soumissionnaire sérieux pour Erling Haaland.

Selon SportBild, United est un candidat sérieux pour la signature de Haaland par rapport à ses autres prétendants, mais devra d’abord sceller la qualification pour la Ligue des champions.

Chelsea a déjà signé Romelu Lukaku, tandis que la priorité du Real Madrid est de signer Kylian Mbappe.

La superstar du Borussia Dortmund pourrait remplacer Mbappe au Paris Saint-Germain s’il partait, mais un déménagement à Paris « ne serait qu’une alternative » pour lui.

Manchester City et le Bayern Munich ont d’autres objectifs en tête, ce qui signifie que United pourrait avoir un coup franc à Haaland.

Pierre-Emerick Aubameyang

Thomas Tuchel a déclaré qu’il contacterait Pierre-Emerick Aubameyang après avoir été déchu de son poste de capitaine d’Arsenal.

Aubameyang a travaillé sous Tuchel au Borussia Dortmund et ensemble, ils ont remporté la Coupe DFB Pokal en 2017.

Cette semaine, Arsenal a confirmé que l’attaquant ne porterait plus le brassard de skipper après une série d’infractions disciplinaires.

Tuchel a déclaré qu’il ressentait de la sympathie pour Aubameyang, ajoutant: « Je lui parlerai à un moment donné. Je suis désolé qu’il ait des ennuis.

«Je crois en son caractère positif mais je ne suis pas impliqué dans cette situation ou dans son club. Il ne s’agit que de ma photo et de ma relation.

GETTY

Newcastle en difficulté a été cité comme un endroit approprié pour qu’Alli retrouve ses pieds Dele Alli

Tottenham a donné son feu vert pour que Dele Alli soit prêté en janvier, selon des informations.

Le joueur de 25 ans n’a débuté que cinq fois pour les Spurs en championnat cette saison, et son manque de football en équipe première a amené le président du club Daniel Levy à changer d’avis concernant l’avenir à court terme d’Alli.

Des rumeurs suggèrent que le propriétaire de Tottenham a refusé à Alli un prêt au Paris Saint-Germain en janvier dernier.

Cependant, selon ., maintenant à la fois directeur général du football de Levy et des Spurs, Fabio Paratici, considère un éloignement temporaire comme la réponse pour raviver sa forme précédente.

Teamtalk affirme maintenant que Newcastle a posé des questions initiales sur Alli, mais souhaite qu’une option d’achat soit insérée dans son contrat s’il reste en Premier League.

Antoine Martial

Ralf Rangnick a demandé à Anthony Martial de discuter personnellement de son avenir avec lui après que l’agent de l’attaquant a révélé que son client souhaitait quitter Manchester United en janvier.

L’agent de Martial, Philippe Lamboley, a récemment déclaré qu’il cherchait à déménager le mois prochain après être tombé en disgrâce cette saison.

Le patron par intérim Rangnick a déclaré : « Je ne communique pas avec les agents via les médias et la presse. Le joueur n’en a pas parlé avec moi ou nous.

«Après la dernière séance d’entraînement avant le match de Crystal Palace, après s’être entraîné avec l’équipe, il a informé le médecin et le service médical qu’il ne serait pas disponible car la douleur au genou est trop importante. Nous devons attendre et voir.

« Peut-être qu’il peut s’entraîner à nouveau [on Sunday] mais je dois d’abord parler au docteur. Pour être honnête, ce que dit son agent via les médias ne m’intéresse pas beaucoup.

GETTY

Martial était fortement lié à un éloignement de Man United l’été dernier Christian Pulisic

Barcelone envisage de déménager pour TROIS joueurs de Chelsea, selon le média espagnol Mundo Deportivo.

Le rapport indique que Christian Pulisic, 23 ans, et la paire défensive Antonio Rudiger, 28 ans, et Cesar Azpilicueta, 32 ans, sont sur la liste de souhaits des Catalans.

Ce dernier duo entre dans les derniers mois de ses accords à Stamford Bridge et pourrait conclure des accords pré-contractuels avec Barcelone avant un déménagement estival.

Pendant ce temps, Pulisic a été ciblé pour un prêt en janvier après qu’un mélange de forme et de forme physique l’ait limité à seulement six matches de championnat ce trimestre.

.

Barcelone est enthousiaste à l’idée de déménager pour Rudiger, Azpilicueta et Pulisic Divock Origi

L’AC Milan aurait ajouté l’attaquant de Liverpool à une liste de cibles potentielles en remplacement à long terme de Zlatan Ibrahimovic.

Cependant, le point de vente italien Tutto Mercatao affirme que les Rossoneri font face à la concurrence du club de Serie A Atalanta pour l’attaquant belge.

Liverpool surveillerait les stars très appréciées de la Premier League Jarrod Bowen et Raphinha à la suite de doutes persistants sur l’avenir d’Origi.

.

Origi a été en forme ces derniers temps pour Liverpool Andreas Christensen

Tottenham Hotspur a rejoint la course pour signer le défenseur de Chelsea, selon le Daily Star.

L’arrière central fait face à un avenir incertain avec son contrat qui expirera l’été prochain et aucun accord n’est encore en place.

L’intérêt grandit avec les Spurs maintenant dans une file d’attente aux côtés de Manchester City et Manchester United pour signer l’international danois.

Rodrygo

Liverpool a placé Rodrygo en tête de sa liste de courses estivales, selon El Nacional.

Le jeune du Real Madrid est considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs d’Europe, le Brésilien de 20 ans faisant des démonstrations accrocheuses.

On prétend que l’équipe de Jurgen Klopp est prête à payer 80 millions d’euros (68 millions de livres sterling) pour conclure un accord.

. – .

Liverpool prépare un coup pour Rodrygo Cristiano Ronaldo

Le Real Madrid surveillerait la situation de Ronaldo à Manchester United.

Football Insider affirme que les géants de la Liga pensent qu’un accord pour le joueur de 36 ans pourrait être conclu en janvier après l’arrivée de Ralf Rangnick à Old Trafford.

Le rapport ajoute qu’il y a un sentiment que la star portugaise Ronadlo n’est pas adaptée au jeu de pressing à haute énergie que Rangnick souhaite mettre en œuvre.

Wesley Fofana

Chelsea envisagerait une éventuelle décision du défenseur de Leicester et de la France des moins de 21 ans.

L’objectif est que la star des Foxes soit une option à Stamford Bridge avec Antonio Rudiger et Andreas Christensen qui n’ont pas encore signé de nouveaux contrats au club.

Fofana a percé dans un style formidable la saison dernière, mais a passé cette saison sur la touche après avoir subi une fracture du péroné et des ligaments de la cheville lors d’un match amical de pré-saison contre Villarreal.

GETTY

Fofana a été une révélation pour les Foxes la saison dernière, mais une blessure l’a vu écarté ce trimestre Georginio Wijnaldum

Everton et Newcastle sont intéressés par un transfert pour l’ancienne star de Liverpool, qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain en prêt en janvier, selon 90 Min.

Le Néerlandais, qui a passé cinq ans à Anfield après son déménagement de 25 millions de livres sterling de Newcastle en 2016, a refusé l’offre d’un nouveau contrat et a ensuite rejoint le PSG cet été avec un transfert gratuit.

La star des Pays-Bas avait précédemment expliqué à quel point il avait été affecté par les trolls sur les réseaux sociaux au cours de ses deux dernières années à Anfield, affirmant qu’il ne se sentait « pas apprécié » par une partie des fans des Reds.

Et il a admis en octobre qu’il avait trouvé la vie dans la capitale française difficile à cause de son manque de temps de jeu au Parc des Princes sous Mauricio Pochettino.

Wijnaldum s’est retrouvé sur le banc ces derniers temps et il n’en est pas content Eden Hazard

West Ham a vu une offre audacieuse de 21 millions de livres sterling pour l’ancienne star de Chelsea, 30 ans, rejetée par Le Real Madrid, rapporte la formation catalane El Nacional.

Hazard a rejoint Madrid en juin 2019, mais il a subi un certain nombre de problèmes de forme physique et de blessures pendant son séjour au Bernabeu.

Newcastle a également exprimé son intérêt à signer l’attaquant belge à la suite du rachat du consortium dirigé par les Saoudiens à St James Park.

.

Hazard pourrait être sur le point de rejoindre les rivaux de Chelsea, West Ham Casemiro

Chelsea vise un mouvement pour Le milieu de terrain brésilien du Real Madrid, selon le média catalan El Nacional.

Casemiro, 29 ans, évalué à 51 millions de livres sterling, serait sur le billot au Bernabeu depuis le retour de Carlo Ancelotti aux géants de la Liga.

Thomas Tuchel a désespérément besoin de renforts au milieu de terrain avec Saul Niguez depuis son prêt de l’Atletico Madrid.

. OU CONCÉDANTS DE LICENCE

Casemiro pourrait être la réponse aux problèmes de milieu de terrain de Chelsea Kalvin Phillips

Phillips devrait snober Manchester United cet été et rejoindre Liverpool à la place.

Le milieu de terrain de Leeds, 26 ans, est recherché par les deux clubs dans ce qui serait un transfert estival majeur.

Le Sun affirme que la loyauté de Phillips envers Leeds l’a dissuadé de déménager à Old Trafford et maintenant Liverpool va capitaliser et l’amener à Anfield.

Phillips pense que rejoindre Liverpool aiderait mieux sa progression de carrière et ne ternirait pas sa réputation à Elland Road.

L’international anglais est sous contrat à Leeds jusqu’en juin 2024 et est évalué à environ 60 millions de livres sterling.

.

Liverpool est intéressé par un transfert de 60 millions de livres sterling pour la star de Leeds Kalvin Phillips

Aaron Ramsey

Everton aurait ouvert des discussions avec le milieu de terrain de la Juventus Ramsey.

La Juve est heureuse de vendre le milieu de terrain de 30 ans qui n’a joué que cinq fois pour eux cette saison.

Selon le Daily Star, Everton a devancé Newcastle à la poursuite de l’international gallois et cherche à conclure un accord en janvier.

Ramsey a déménagé à Turin pour un transfert gratuit à l’été 2019 après l’expiration de son contrat avec Arsenal et a disputé 49 matches de Serie A au cours des deux dernières années, marquant cinq buts.

. – .

Everton a ouvert des discussions avec le milieu de terrain de la Juventus Aaron Ramsey