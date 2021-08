Trippier entrant et trio sortant le jour de la date limite, contrat Willian résilié, les artilleurs « se préparent » pour la sortie d’Aubameyang après l’effondrement d’Arteta, Maitland-Niles frappe

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert d’Arsenal.

Les Gunners ont connu un début de campagne épouvantable en Premier League, perdant contre Brentford, Chelsea et Manchester City.

Avec la date limite qui approche, des points d’interrogation subsistent quant à l’avenir de leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang et le patron Mikel Arteta fait l’objet d’un examen minutieux.

Mais dans des nouvelles plus positives, les Gunners ont continué à dépenser de l’argent, confirmant leurs accords pour Martin Odegaard et Aaron Ramsdale récemment et plus pourrait être fait.

