Tripura DM Shailesh Kumar Yadav, qui a fait face à la colère des médias sociaux pour son comportement indiscipliné, libéré de son message

Le DM de Tripura, le Dr Shailesh Kumar Yadav, avait écrit au secrétaire en chef Manoj Kumar pour lui demander de démissionner de son poste.

Tripura DM Dr Shailesh Kumar Yadav, qui était sous le feu des utilisateurs des médias sociaux et des dirigeants de l’opposition, a été libéré du poste suite à sa demande. Selon certaines informations, Yadav avait écrit au secrétaire en chef Manoj Kumar pour lui demander de se retirer de la charge du magistrat du district de l’ouest de Tripura. Selon les rapports, certains députés de Tripura avaient également écrit au ministre en chef Biplab Kumar Deb pour lui demander de suspendre le DM. CM Biplab Kumar Deb a également demandé un rapport du secrétaire en chef Manoj Kumar sur la question.

Si vous ne le savez pas, disons que cela s’est produit en raison de la désinvolture de DM SK Yadav dans une situation où les normes COVID-19 auraient été bafouées. On peut noter que Tripura a mis en place un couvre-feu nocturne au milieu de l’augmentation des infections au COVID-19 et que l’État a publié des directives générales pour les mariages et les funérailles à organiser selon le protocole COVID-19.

Il y a quelques jours, une vidéo est devenue virale qui le montrait maltraiter des gens lors d’un mariage, y compris un marié et un prêtre lors d’une cérémonie de mariage à Agartala. Le DM a également été entendu en utilisant un langage grossier adressé aux invités du mariage présents à la fête. Le DM, qui s’est rendu dans la salle des mariages, a demandé aux gens de quitter les lieux pour avoir prétendument violé les normes COVID-19. Le DM aurait été vu en train de pousser le marié et d’autres invités. Apparemment, il avait également giflé le prêtre.

Après avoir été critiqué pour son action, DM Yadav avait présenté des excuses. Il a dit que tout ce qu’il faisait était pour le bien-être et le bien-être de la population. Il a dit que son intention n’était pas de blesser ou d’humilier les sentiments de qui que ce soit.

Le chef de l’opposition Manik Sarkar avait également condamné l’incident. Il avait déclaré que le comportement montré par Shailesh Kumar Yadav n’était pas digne d’une personne occupant le poste de magistrat de district.

