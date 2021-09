Tripura Election 2023: le BJP n’a pas tenu ses promesses, nous attaque alors que la gauche regagne du terrain, déclare l’ancien CM Manik Sarkar

Manik Sarkar a attribué à la consolidation des votes anti-gauche et à l’attrait du BJP la perte du parti dans les sondages de 2018. (Express Photo)

Alors que les élections à Tripura sont encore dans un an et demi, l’atmosphère politique est déjà devenue très chargée dans l’État avec l’entrée du TMC et également en raison de l’augmentation de la sensibilisation du public par le CPI-M. L’ancien ministre en chef et leader du CPI-M, Manik Sarkar, a affirmé que le BJP n’avait pas tenu ses promesses de péage et que le public avait maintenant compris son erreur.

Dans une interview avec The Indian Express, Sarkar a affirmé que des “attaques fascistes” étaient orchestrées contre le CPI-M et il semble que Tripura soit hors d’Inde car la Constitution indienne ne fonctionne pas dans l’État sous le règne du BJP. Sarkar a également affirmé que le BJP a interdit aux partis d’opposition d’exercer leurs droits démocratiques et que même les députés de l’opposition ne sont pas autorisés à se déplacer librement.

Sarkar a déclaré que les attaques avaient lieu parce que le BJP ne pouvait pas livrer. « Il était clair pour nous à ce moment-là que ces promesses ne peuvent pas être mises en œuvre. La façon dont ils ont présenté leur document de vision… (pour les) employés, les jeunes, les femmes, les pauvres urbains et ruraux… chaque famille, ont-ils promis, bénéficiera financièrement… Par exemple, ils avaient promis qu’un membre de chaque famille recevrait un travail du gouvernement », a déclaré Sarkar. L’ancien CM a affirmé que les gens ont maintenant commencé à poser des questions et que même le CPI-M soulève toutes les questions pertinentes.

Sarkar a attribué la consolidation des votes anti-gauche et l’attrait du BJP à la perte du parti dans les sondages de 2018. Excluant toute possibilité de déconnexion avec le public, Sarkar a déclaré que malgré la victoire du BJP au scrutin, la gauche a obtenu plus de 44% des voix. Il a déclaré que le BJP utilisait le pouvoir de l’argent, le pouvoir musculaire, les médias et la gauche ne pouvaient pas rivaliser avec le parti safran sur ces fronts.

Le leader du CPI a également déploré l’attaque contre les partis d’opposition, dont le TMC, et a déclaré que le TMC avait participé à plusieurs élections à Tripura mais n’avait pu remporter un seul siège. Sarkar a déclaré que le TMC en est encore à ses balbutiements dans l’État.

Sur la question de l’unité de l’opposition à Tripura, Sarkar a déclaré que la situation dans l’État est assez différente de celle des autres États et qu’il serait trop tôt pour commenter cela.

