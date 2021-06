Tripura se classe parmi les États les plus vaccinés du pays, voici comment

Nous avons vacciné une femme de 99 ans il y a quelques jours et elle était très heureuse après avoir reçu le vaccin : Dr Dalia Sharma (Photo d’archive : PTI)

«Je n’ai ressenti aucune douleur», déclare Purna Laxmi Debbarma, une femme de 85 ans de Ramkrishna Para, dans le district de West Tripura, alors qu’elle reçoit son premier vaccin contre le covid. « Je serai en bonne santé avec ce vaccin. Et je suis heureuse”, a-t-elle poursuivi. Aujourd’hui, Tripura est l’un des États les plus vaccinés du pays avec plus de 98 % de ses 45 ans et plus vaccinés contre le COVID-19. Plus de 80% de la population de 18 ans et plus a également été vaccinée au moins avec la première dose de COVID. De l’hésitation initiale au vaccin parmi un grand groupe de personnes à l’approvisionnement irrégulier en vaccins pour finalement devenir un pionnier des vaccins dans le pays, voici comment le petit État du Nord-Est a réalisé l’exploit du vaccin.

Comment l’État a-t-il répondu à l’hésitation à vacciner?

Le premier défi à relever était la population de 37 lakhs de Tripura répartie dans huit districts. Les hameaux tribaux de l’État étaient mal connectés et avaient des terrains accidentés. Le manque de sensibilisation au COVID parmi la population était le prochain grand défi de l’État. Cela a conduit à une poussée concertée pour faire passer le message que les vaccins sont sûrs à utiliser. Le ministre en chef Biplab Kumar Deb a lancé l’appel télévisé dès le mois de mars de cette année. Des lettres personnalisées des médecins-chefs de district ont également été envoyées en hindi, en bengali et dans d’autres dialectes régionaux – le kokborok. Des campagnes de sensibilisation par le biais de systèmes d’annonces publiques et de brochures ont également été distribuées dans les langues locales. Viennent ensuite des milliers de camps de vaccination qui ont été organisés à travers l’État. Le gouvernement de l’État a employé une armée de 50 000 employés ainsi que 20 000 travailleurs de la santé, du personnel de sécurité et de la police pour faire vacciner les villages éloignés – Nabachandpara et Rambhaktapara dans l’ouest de Tripura ou Gandacherra et Raishyabari dans le district de Dhalai. La campagne de vaccination a même été menée dans les hameaux tribaux avec deux ou trois familles.

L’image a changé progressivement

Parlant des camps de vaccination et des visites à domicile, le Dr Dalia Sharma, agent de santé communautaire (CHO) au sous-centre de santé de Shantinagar dans le district de West Tripura, qui faisait également partie de la campagne, a déclaré qu’il y avait une certaine hésitation parmi personnes au sujet du vaccin, en particulier chez les personnes âgées. La langue est également devenue un problème à ce moment-là. Mais les travailleurs d’ASHA et les organisations locales, qui ont participé à la campagne, m’ont aidé et petit à petit, les choses ont commencé à s’améliorer. Nous avons vacciné une femme de 99 ans il y a quelques jours et elle était très heureuse après avoir reçu le vaccin.

Succès du programme de vaccination

Mardi, le ministre en chef Shri Biplab Kumar Deb a annoncé le succès du programme de vaccination et a écrit : Je suis heureux d’annoncer que 100% des vaccinations ont été réalisées dans les zones de 73 grammes de panchayat dans différents districts de l’État. Tripura a organisé des campagnes spéciales, pour augmenter les chiffres de vaccination dans l’État, en deux phases – du 25 au 27 mai et du 21 au 22 juin – au cours desquelles plus de 5 lakh de personnes ont été vaccinées. Quelque 102 réfrigérateurs et 20 congélateurs ont également été distribués par le gouvernement de l’État à travers l’État.

Le Dr Ishita Guha, responsable de l’information du district, West Tripura, a déclaré qu’ils administrent désormais des vaccins en grand nombre. Certains jours enregistrent jusqu’à 20 000 doses par jour. Lors d’une campagne spéciale, nous avons administré 50 000 doses en une seule journée dans le quartier Ouest. Bien que l’hésitation persiste à un certain niveau, certaines personnes sont enthousiastes à l’idée de recevoir les jabs, a ajouté le Dr Guha.

Siddharth Jaiswal, directeur de l’État, National Health Mission (NHM) a déclaré que si la campagne de vaccination avait le plein soutien de tous (ministre en chef, bénévoles sur le terrain, ASHA et travailleurs polyvalents (MPW)), les personnes appartenant aux communautés locales ont été les plus importantes. système de support. Nous avons eu quelques difficultés au début car il y avait des rumeurs et les gens n’étaient pas sûrs du vaccin. Mais les travailleurs de l’ASHA se sont entretenus avec les habitants et ont assuré que la vaccination était le seul moyen sûr à ce stade, a-t-il ajouté.

