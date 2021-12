Trish Stratus annonce son retour à la WWE

Trish Stratus revient à la WWE. Le Temple de la renommée de la WWE apparaîtra lors d’un prochain spectacle en direct à Toronto, au Canada, le mercredi 29 décembre au Coca-Cola Coliseum. Ce sera une nuit seulement, et Status accueillera l’événement. Stratus a publié une déclaration concernant son retour sur son site officiel.

« Je suis ravi de franchir ce rideau et de ressentir une fois de plus l’énergie de l’univers de la WWE », a déclaré Stratus. « Faisons ça Toronto ! » Status est apparu pour la dernière fois sur WWE TV en 2019 lorsqu’elle a affronté Charlotte Flair. On aurait dit que c’était le dernier match pour Stratus, mais elle a récemment fait des allers-retours avec Sasha Banks sur les réseaux sociaux et est prête à monter sur le ring avec elle.

« Si vous parlez du match de rêve dont tout le monde parle avec Sasha Banks ? » Stratus a déclaré dans une interview avec Vibe 305 Sports plus tôt ce mois-ci, par Wrestling Inc. « Peut-être faites-vous référence à ce match? » Trish a demandé. « Ou vous ne l’êtes peut-être pas, c’est peut-être ce à quoi je fais référence. C’est une athlète incroyable. Les gens en quelque sorte – ils fantasment sur ce match parce que nous avons eu un petit face-à-face au Royal Rumble féminin. Et qui sait « Cela m’attire. Je pense que c’est une athlète fantastique. Elle a tellement apporté à l’entreprise et a élevé les femmes de l’industrie par rapport à ce qu’elle a fait.

« Je pense que les fans adoreraient voir ça. J’adorerais lui défoncer les fesses et prouver que je suis la meilleure, et, vous savez, des trucs comme ça », a-t-elle poursuivi. « Alors oui, laissons-le avec ce petit bouton et disons: » Peut-être qu’un jour, si je décide de remonter sur le ring, je veux dire, je devrai peut-être livrer un peu de Stratisfaction au Boss. »

Stratus est considérée comme la plus grande Superstar féminine de l’histoire de la WWE. Au cours de sa carrière, Stratus a remporté sept fois le championnat féminin de la WWE, ce qui est un record. Elle a pris sa retraite de la lutte à temps plein en 2006 et a été intronisée au Temple de la renommée de la WWE en 2013. Status a participé au tout premier match du Royal Rumble féminin et au premier événement à la carte entièrement féminin de la WWE, Evolution.