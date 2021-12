Trisha Yearwood rend hommage à Garth Brooks à l’occasion de son anniversaire de mariage : « Happy Sweet Sixteen »

Trisha Yearwood a rendu hommage à son mari Garth Brooks dans une publication sur les réseaux sociaux à l’occasion du 16e anniversaire de mariage du couple.

Yearwood, 57 ans, des deux partageant un baiser sur scène.

Trisha Yearwood a rendu hommage à son mari Garth Brooks sur les réseaux sociaux pour le seizième anniversaire de mariage du couple. (Photo de Roy Rochlin/WireImage via .)

« Happy Sweet Sixteen, M. Yearwood », a-t-elle plaisanté dans la légende.

Yearwood et Brooks se sont mariés le 10 décembre 2005. Les deux étaient amis pendant des années avant de commencer à sortir ensemble en 2002.

La star de la musique country avait précédemment déclaré à Us Weekly que son mariage avec Brooks était « meilleur maintenant que jamais ».

« Nous sommes mariés depuis 15 ans et je pense que c’est mieux que jamais », a-t-elle insisté. « J’ai toujours été la personne dans les relations quand les choses sont devenues difficiles, j’étais vraiment heureux de simplement renflouer. J’étais bon dans ce domaine. Donc, dans cette situation, ce n’est pas une option parce que c’est l’amour de ma vie, alors vous vous asseyez et en parlez à travers et cela vous améliore quand vous arrivez de l’autre côté. »

Brooks et Yearwood se sont mariés en 2005 après avoir commencé à sortir ensemble en 2002. ((Photo de Jason Kempin/.))

Le soutien mutuel de Yearwood et Brooks était clair après que le chanteur de « In Another’s Eyes » soit tombé avec un coronavirus.

Mais Yearwood a déclaré que Brooks, 59 ans, « ne resterait pas loin de moi… Je me dis ‘Mec, je ne peux pas être responsable d’avoir donné du COVID à Garth Brooks.' »

« ‘Vous devez aller en quarantaine de l’autre côté de la maison' », a-t-elle déclaré à la star de la musique country.

Yearwood et Brooks étaient amis pendant des années avant de commencer à sortir ensemble.

« Il ne le ferait pas. Il était vraiment inquiet pour moi », a ajouté Yearwood. « Mais il n’est jamais tombé malade et il a été vacciné. Il s’est très bien occupé de moi, mais il m’a rendu fou. »

