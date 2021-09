Tristan Connelly, issu de l’UFC 267

in

Tristan connelly

Makwan Amirkhani a besoin d’un nouvel adversaire pour lui UFC 267.

‘Monsieur. La Finlande ‘allait faire son retour dans l’Octogone ce 30 octobre avant Tristan connelly, mais le Canadien a été désaffecté de la carte pour une raison encore inconnue.

La perte a été corroborée par le MMA Jnkie ce mardi après-midi.

En attendant un nouveau partenaire de danse, Amirkhani prévoit de retrouver la victoire après plus d’un an de sécheresse. Le produit de SGB ​​- Irlande atteindra l’événement 0 – 2 par des pertes sur les cartes contre Kamuela Kirk et Edson Barboza.

Quant à Connelly, Pluma, 27 ans, a disputé pour la dernière fois les Préliminaires de la UFC 261, où il a succombé aux cartes des juges avant Pat sabatini.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

