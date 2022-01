Que? Tristan Thompson a envoyé des roses à True… après les résultats du test de paternité, une heure avant les excuses à Khloe Kardashian. KRAMA !!!! ou CIRKUS ? MDR!

TMZ a rapporté que Triston avait apporté à leur fille de 3 ans True au cours de gym des dizaines de roses lorsqu’il est allé la chercher pour s’excuser. Allez! Ah bon? Avec tous les papas qui regardent ? BAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA… d’accord ! Comme vous le savez, le test de paternité dans le procès de Maralee a prouvé que Triston était le père de son petit garçon.

Le médium a la vidéo de Triston en dehors de la classe ce lundi, une heure avant son post s’excusant auprès de Kuloi (« pour avoir mis les cornes avec combien de poisson est mis devant ») mais il la « respecte » et où il révèle qu’il est le père du bébé de Maralee Nichols. Tristan était à l’intérieur de la voiture quand quelqu’un s’est approché et lui a donné le bouquet de roses. Voir la photo de Triston avec ses sandales et ses bas… Bahahahaha… digne d’une couverture de Vogue… Hé Ana ! VOIR!

Une source proche de l’infidèle a déclaré à TMZ que les fleurs étaient allées à True, qu’il n’avait pas vu depuis des jours. Le joueur des Sacramento Kings est en ville pour jouer pour les Lakers ce mardi.

Peu importe! Tristan Thompson a envoyé des roses à True… après les résultats du test de paternité.