Tristan Thompson a un énorme cadeau pour True juste avant de s’excuser auprès de Khloe Kardashian

Avant l’admission récente de Tristan Thompson. le joueur de la NBA aurait été en service de papa pour sa fille True, qu’il partage avec Khloe Kardashian. TMZ rapporte que Thompson a été vu en train de livrer au moins 100 roses à sa fille après l’avoir récupérée à son cours de gymnastique juste avant de remettre les résultats du test de paternité qu’il a passé, révélant qu’il avait eu un enfant avec Maralee Nichols.

Thompson a fait l’annonce via Instagram, s’excusant auprès de toutes les personnes impliquées dans la longue situation. « Aujourd’hui, les résultats du test de paternité révèlent que j’ai engendré un enfant avec Maralee Nichols », a écrit Thompson dans le communiqué. « J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte d’élever notre fils à l’amiable. Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, en public et en privé. »

Il a ensuite envoyé des excuses publiques à Kardashian dans son prochain message. « Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas le chagrin et l’humiliation que je t’ai causé. Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des ans », a-t-il déclaré. « Mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je vous vois. J’ai le plus [sic] respect et amour pour vous. Peu importe ce que vous pouvez penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé. »

Le représentant de Nichols a répondu à l’annonce de Thompson le lendemain matin. « Il n’y a jamais eu aucun doute que Tristan Thompson était le père du bébé de Maralee Nichol », a déclaré le représentant dans une déclaration à PEOPLE. « Tristan a fait de nombreuses déclarations et déclarations fausses et diffamatoires à propos de Maralee au cours des derniers mois, et elle prend sa déclaration contrite aujourd’hui dans le contexte de toutes ces déclarations. »

La situation a non seulement attiré l’attention de nombreux fans, mais aussi l’un des ex de Khloe, Lamar Odom. Odom a commenté sous une photo montrant son soutien au fondateur de Good American pendant la période difficile. « Je ne souhaite vraiment que le meilleur pour elle et j’espère que nous pourrons nous reconnecter et parler un jour en tant qu’amis », a commenté la page Facebook officielle d’Odom, comme indiqué pour la première fois par Comments By Celebs. « Elle est une bonne personne et mérite le monde. »