Tristan Thompson a utilisé Snapchat pour communiquer avec Maralee Nichols. Plus de détails sur le scandale de paternité du bébé papa de Khloe Kardashian ont été révélés. SKANDAL !!!!

Selon DailyMail, Thompson a admis qu’il était impliqué avec sa petite maman, Maralee Nichols pendant des MOIS, ils ne communiquaient que pour dire « où et quand » se rencontrer via Snapchat et son surnom était pipinator69 … Non, j’ai inventé ça, ça était « blkjesus00 ».

Les médias ont obtenu les documents judiciaires où Triston admet qu’ils n’ont communiqué via Snapchat que pour organiser les réunions.

«Nous nous sommes vus sporadiquement entre décembre 2020 et le 13 mars 2021 et nous n’avons pas eu de relations sexuelles en Californie pendant cette période.

Et au cas où vous ne le sauriez pas, Maralee l’a poursuivi en Californie parce qu’elle veut que Triston garde le fruit de leur belle relation, mais le joueur NBA veut qu’ils déplacent le procès au Texas où il paiera moins de pension alimentaire.

Le gars dit qu’il n’y avait que des Snapchats pour savoir « où et quand » ils pouvaient se rencontrer et dans quels hôtels. Maralee Nichols qui a poursuivi Tristan a accouché le 1er décembre et a eu un enfant, selon des documents judiciaires.

Le joueur des Sacramento Kings a précédemment admis qu’il avait couché avec son entraîneur personnel Maralee Nichols, 31 ans, à plusieurs reprises, le test de paternité du bébé n’a pas encore été effectué.

Mais alors que Thompson a déclaré qu’ils n’avaient eu de relations que plusieurs fois lors de ses fêtes de 30e anniversaire en mars, l’époque où il sortait avec Khloe Kardashian, il admet maintenant qu’ils étaient ensemble depuis des mois.

Le problème ici est de savoir où ils ont été trouvés et quand le bébé a été conçu, car Maralee Nichols veut poursuivre Thompson pour paternité en Californie, alors qu’il veut que le procès soit au Texas, où l’avocat de Nichols dit que Triston paiera probablement moins de pension alimentaire pour enfants.

Maralee Nichols allègue qu’ils se sont rencontrés en Californie et se sont liés pendant cinq mois avant de tomber enceinte et Thompson lui a offert 75 000 $ pour se faire avorter et se taire.

Thompson dit dans sa déclaration :

« Comme je l’ai dit, notre relation était basée sur le sexe. Nous ne nous serions pas vus à Houston si nous n’avions pas fait l’amour. » « Nous ne sommes jamais sortis ensemble de manière traditionnelle ; Il n’y avait pas de dîners au restaurant, de films, de voyages ou d’autres signes d’une relation normale. Il n’y avait que des Snapchats indiquant « où et » à quelle heure « nous pourrions nous connecter et quels hôtels seraient utilisés ». « Nous communiquons uniquement via l’application Snapchat. Mon nom d’utilisateur Snapchat a toujours été blkjesus00. «

Thompson a déclaré qu’il utilisait Snapchat pour protéger sa vie privée car l’application a une fonction d’effacement.

Il a affirmé que Nichols aurait pu « facilement créer une fausse conversation avec quelqu’un d’autre que Thompson (y compris elle-même) en utilisant deux appareils différents et en utilisant le nom de contact » TT « .

« Il n’y a aucun moyen d’authentifier quel nom d’utilisateur envoie les messages des photos des messages Snapchat donnés par Nichols de l’utilisateur ‘TT' »

Tristan Thompson a insisté pour que Nichols se fasse avorter et lui a offert 75 000 $ pour se taire après qu’elle soit tombée enceinte de son premier enfant – alors que (Tristan) sortait avec Khloe Kardashian, selon des documents judiciaires.

Dans une copie des messages texte obtenus par Radar, il est écrit :

« Vous savez ce que je ressens. Mes sentiments n’ont pas du tout changé. Je ne serai pas du tout impliqué. Au fait, si vous pensez qu’avoir ce bébé vous rapportera de l’argent. Vous vous trompez complètement », dit le SMS soi-disant envoyé par Thompson. « Vous savez que je prends ma retraite après cette saison. Donc, en termes de soutien, ce sera ce qui est requis sur une base mensuelle pour quelqu’un qui est au chômage. C’est le Texas (sic), donc ce ne sera que quelques centaines de dollars. Donc mieux. que tu prennes ces 75k (mille) que je t’offre parce que tu n’obtiendras rien de tel en ayant un enfant avec un père qui est au chômage.’

Zut ! Selon la déclaration, Thompson a nié avoir envoyé les messages, mais affirme également que ses « informations de contact y sont présentes ».

Nichols, originaire du Texas, a déménagé à Los Angeles et poursuit maintenant Tristan pour une pension alimentaire pour enfants, ainsi que pour le remboursement des frais médicaux et des coûts liés à la grossesse.

Ainsi, Tristan Thompson a utilisé Snapchat pour communiquer avec Maralee Nichols, sa nouvelle maman.