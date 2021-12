Tristan Thompson accueillerait un troisième enfant avec Maralee Nichols

Dans son dossier initial, Maralee a inclus un texte qu’elle a dit que Tristan lui avait envoyé une fois, qui disait: « Vous savez ce que je ressens. Mes sentiments n’ont pas du tout changé. [sic] être impliqué du tout. Au fait, si vous pensez qu’avoir ce bébé va vous rapporter de l’argent. C’est complètement faux. Vous savez que je prends ma retraite après cette saison. Donc, en termes de soutien, ce sera tout ce qui est requis mensuellement pour une personne au chômage. C’est le Texas donc ce ne sera que quelques centaines de dollars. »

Son prétendu texte continuait: « Alors vous feriez mieux de prendre ces 75k que j’offre parce que vous n’obtiendrez rien à côté de cela avec un enfant avec un père qui est au chômage. Tout ce que vous aurez, c’est un bébé avec un père qui n’a aucune implication avec l’enfant et quelques centaines de dollars de pension alimentaire par mois. »

Tristan n’a ni confirmé ni nié l’authenticité du texte. Lui et la NBA n’ont pas commenté ses plans de retraite.

ET! News a continué à contacter les avocats de Tristan et Maralee pour de plus amples commentaires.