Tristan Thompson attend le bébé n° 3, selon le procès en paternité

L’athlète demande un test de paternité pour déterminer s’il est le père du fils à naître de Maralee. En outre, Maralee et Tristan mènent également actuellement une bataille juridique pour savoir où l’affaire devrait être traitée. Maralee veut régler les problèmes en Californie, tandis que Tristan soutient qu’il devrait être déplacé au Texas parce qu’elle y aurait vécu au moment où ils ont eu des relations sexuelles et quand elle a conçu le bébé.

Dans son procès en juin, Maralee a demandé à Tristan de lui payer « les frais raisonnables de grossesse et d’accouchement », tels que les frais de rendez-vous chez le médecin, les tests prénatals, les cours sur les parents, les vitamines prénatales et les vêtements et couches pour bébé, ainsi que le coût de son séjour à l’hôpital. . Elle a déclaré qu’il avait déjà couvert les frais de deux visites chez le médecin en avril. Elle veut également que l’athlète paie ses frais juridiques. Maralee demande la garde légale et physique complète de son fils, tout en demandant que Tristan obtienne des droits de visite.