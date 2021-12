Tristan Thompson attend un enfant avec un coach texan. Le père de l’enfant de Kuloi attend un autre bébé. Je l’ai pompé !

Le père de la fille de Khloe Kardashian, Tristan Thompson, a mis enceinte un entraîneur personnel du Texas, selon son procès en paternité contre le joueur de la NBA. Dailymail rapporte que Thompson sera désormais père pour la troisième fois avec cet entraîneur nommé Maralee nichols 31, de Houston, Texas. Le médium a une tonne de photos d’elle sur le point de sortir, promenant ses chiots.

Dans le procès déposé en juin à Los Angeles, elle exige que Thompson couvre ses dépenses et celles du bébé, du lait maternisé, des couches, des vêtements, etc. Thompson veut limiter le montant de la pension alimentaire qu’elle peut recevoir, mais ne nie pas expressément être le père de l’enfant.

Dans sa déclaration du 5 août, Thompson qualifie Khloe de son « ex-petite amie ». Kuloi a été publiquement humilié en juillet après que Tristan ait été signalé être entré dans une pièce avec trois femmes et en être sorti 30 minutes plus tard dans le désarroi. Quelques jours plus tard, lors d’une réunion de KUWTK, elle a déclaré qu’elle avait à nouveau appris à faire confiance au coureur de jupons Thompson.

Et bien… Il s’avère que Tristan Thompson a eu une liaison avec cette femme alors qu’il était avec Khloe Kardashian, et la preuve en est que la femme va accoucher de son bébé avec Tristan aujourd’hui 3 décembre.

Nichols a déménagé à Los Angeles et poursuit le joueur des Sacramento Kings. Selon des documents judiciaires, le bébé a été conçu dans un hôtel de Houston le jour du 30e anniversaire de Thompson en mars. Et à l’époque, le joueur sortait avec Khloe Kardashian, 37 ans, mère de sa fille True. Tu te souviens quand elle donnait des interviews, parlant de la façon dont elle voulait avoir un autre bébé avec Triston et autres ? Mon Dieu… et l’enculé qui fait le boulot d’un autre côté.

Dans ses déclarations au tribunal, Thompson a insisté sur le fait que lui et Nichols n’avaient eu de relations sexuelles que deux fois au cours de leur rencontre et exigeait que l’affaire soit transférée au Texas au lieu de Los Angeles. L’avocat de la future mère du nouveau bébé de Thompson nie la version de Triston, affirmant qu’ils ont commencé leur romance cinq mois avant son anniversaire et ont continué par la suite.

Bien que Khloe et Tristan aient » rompu » à plusieurs reprises sur ses infidélités, il semble qu’ils se soient réconciliés, les Kardashian l’ont félicité très affectueusement pour son anniversaire.

OMG! Tristan Thompson attend un enfant avec un coach du Texas. Eh bien, la Kuloi a dit qu’elle voulait des frères et sœurs pour True …

Khloé… ouvre les yeux !