Tristan Thompson attendrait un bébé de 3 ans et une femme intente une action en faveur d’une pension alimentaire pour enfants

Tristan Thompson serait sur le point de devenir papa x3, cette fois avec une femme de Houston qui prétend être tombée enceinte après une brève aventure avec la star de la NBA … et veut maintenant qu’il paie sous forme de pension alimentaire pour enfants.

Maralee Nichols affirme qu’elle doit donner naissance à un petit garçon aujourd’hui, le 3 décembre, selon de nouveaux documents obtenu par The Daily Maije. Nichols dit que le bébé a été conçu à Houston en mars … à peu près au moment où Thompson était en ville pour célébrer son 30e anniversaire.

Le DM rapporte que Thompson admet avoir eu des relations sexuelles avec Nichols à plusieurs reprises à l’hôtel … et avant de se rencontrer, elle lui avait promis une « surprise d’anniversaire » qui, il le savait, signifiait des relations sexuelles d’anniversaire.

Si la chronologie de Nichols est exacte, Tristan était toujours publiquement avec Khloe kardashian au moment où lui et la future maman se sont mis ensemble.

Une chose à débattre : combien de temps l’aventure a duré. Tristan aurait dit que ce n’était qu’une aventure d’un soir, mais Nichols dit que les deux étaient ensemble par intermittence pendant environ 5 mois avant la rencontre de mars.

Quant à Tristan et Khloe, ils rompu en mai, peu de temps après qu’une femme nommée la chasse de sydney a fait des allégations qu’elle et Tristan avaient branché. Tristan et Khloe se sont soutenus publiquement depuis la séparation et sont souvent vus coparentalité leur fille Vrai.

Le petit garçon serait le troisième enfant connu de Tristan.

Nichols demande une pension alimentaire pour enfants et Tristan doit couvrir ses frais médicaux liés à sa grossesse.