Tristan Thompson fait l’éloge du corps de Khloe Kardashian, « Abs Of Steel! »

Tristan Thompson et Khloe kardashian ne sont pas de nouveau ensemble, mais cela n’a pas empêché le joueur de la NBA d’admirer le corps de son ex … car il s’est jeté sur la dernière photo de son physique mercredi.

Khloe a posté une photo grésillante d’elle sur la couverture du magazine Health sur sa page de médias sociaux … et quelques minutes plus tard, Thompson a sauté dans la section des commentaires avec un doux compliment.

« Wow!! » Thompson a écrit. « Tu es tellement motivant Koko ! Tellement fier de ton travail acharné et de ton dévouement pour ta santé et ta forme physique. Abs of steel !! BRB J’ai besoin de faire des redressements assis. »

Thompson a ajouté deux émojis cardiaques à la fin de sa phrase.

Les deux officiellement divisé en juin – et bien qu’on nous dise qu’ils n’ont pas ravivé une relation amoureuse depuis, ils ont été énormément vus ensemble au cours des derniers mois.

Vous vous souviendrez, les deux ont été vus à James Lebron‘ fête d’anniversaire de la femme fin août … et a également photographié en train de prendre bébé Vrai pour des activités plusieurs fois au cours des semaines précédentes.

Pourtant … ne semble pas le temps ensemble ou les éloges de Thompson pour le corps de Khloe changent quoi que ce soit – on dirait juste que deux humains sont de bonnes personnes, et une bonne maman et un bon papa.