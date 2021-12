Tristan Thompson fait une grande admission dans une affaire de paternité en cours

Le joueur des Sacramento Kings Tristan Thompson a admis avoir eu une relation sexuelle « sporadique » avec Maralee Nichols, son ancien entraîneur personnel qui poursuit Thompson pour une pension alimentaire pour enfants et d’autres frais. Nichols prétend que Thompson est le père de son fils, qui est né le 1er décembre. La paternité de l’enfant n’a pas encore été établie, et Thompson nie être le père.

Dans des documents judiciaires obtenus par le Daily Mail, Thompson a admis avoir parlé à Nichols sur Snapchat lorsqu’ils ont discuté de l’endroit où ils se rencontreraient pour des relations sexuelles. Il a dit qu’ils se sont rencontrés pour la première fois fin novembre ou début décembre 2020 chez quelqu’un. La relation a commencé prudemment et Thompson a déclaré qu’il « n’avait pas prévu qu’elle et moi pourrions avoir un type de relation ». Cependant, Thompson a nié avoir eu des relations sexuelles avec Nichols en Californie. Il pense que la « seule » date de conception possible pourrait être le 13 mars 2021, mais Nichols a déclaré que l’enfant avait été conçu en avril, selon les documents, rapporte PEOPLE.

Thompson a déclaré que sa relation avec Nichols était « basée uniquement sur le sexe ». Ils « n’avaient pas de relation sérieuse et continue » et ne se sont vus que « sporadiquement » entre décembre 2020 et le 13 mars, a affirmé Thompson. Nichols lui a dit qu’elle « avait été impliquée avec d’autres athlètes et qu’elle comprenait les limites de notre relation, à savoir que nous pourrions nous voir sporadiquement pour des relations sexuelles consensuelles uniquement ».

Les deux ne sont jamais sortis ensemble « au sens traditionnel du terme » au cours de leur relation, a écrit Thompson. « Il n’y avait que des Snapchats indiquant ‘où’ et ‘à quelle heure’ nous nous connections et quels hôtels seraient utilisés », a-t-il ajouté. Il a également affirmé que les messages Snapchat envoyés entre lui et Nichols qui avaient été divulgués au public dans d’autres documents judiciaires étaient falsifiés. Ils n’ont communiqué via Snapchat que pour discuter de l’endroit où ils se rencontreraient pour des relations sexuelles, a affirmé Thompson. Dans les documents que Nichols a déposés plus tôt ce mois-ci, elle a fait référence à des messages dans lesquels Thompson affirmait qu’il prenait sa retraite afin qu’il ne puisse pas payer une pension alimentaire et il aurait suggéré qu’elle se fasse avorter.

Dans d’autres documents judiciaires, Thompson a demandé que l’affaire soit traitée au Texas au lieu de la Californie, où le tribunal pourrait lui ordonner de payer une pension alimentaire plus élevée s’il est prouvé qu’il est le père. Bien que Nichols vive maintenant en Californie, Thompson a noté qu’elle possède toujours une propriété au Texas, rapporte Radar Online. Nichols a contesté cette demande, notant que ni elle ni Thompson ne vivent au Texas. Dans l’un de ses documents, Nichols a affirmé que Thompson lui avait déjà offert 75 000 $ pour se taire.

Pendant que Thompson admettait qu’il rencontrait sporadiquement Nichols, il sortait toujours avec Khloe Kardashian en public. Thompson et Kardashian ont eu une relation intermittente avant de se séparer définitivement en juin. Ils sont parents d’une fille de 3 ans True. Thompson partage également Prince, 4 ans, avec Jordan Craig.