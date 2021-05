Tristan Thompson nie l’infidélité à Khloé Kardashian, agira légalement contre “l’amant”

Par l’intermédiaire de vos avocats, Thomspon Il a également demandé au podcast No Jumper de supprimer l’interview diffusée il y a une semaine, dans laquelle Sydney expliquait en détail ses rencontres sexuelles, et dans laquelle il affirmait avoir menti sur son statut sentimental.

Adam John Grandmaison, animateur du podcast “Pas de cavalier “, a déclaré mardi à Page Six qu’il avait supprimé la vidéo initiale en raison de l’arrêt et de l’abstention qu’il avait reçu de l’avocat de Thompson, Marty Singer.

«Ouais, nous avons obtenu une interdiction et une abstention et l’avons supprimée», a déclaré Grandmaison. “Honnêtement, je ne l’aurais pas publié en premier lieu si j’avais su que cela allait gâcher une relation.”

Le cessez et s’abstient, obtenu par le portail Page Six, affirme que Chase a fait “de nombreuses déclarations fausses et diffamatoires” à propos de Thompson sur le podcast.

«Vous avez imprudemment permis à Mme chasser faire de fausses déclarations extravagantes sur mon client sur le podcast sans chercher à vérifier ses affirmations de quelque manière que ce soit », peut-on lire dans la lettre obtenue par le médium.

Depuis lors, “No Jumper” a de nouveau mis en ligne la vidéo, mais a édité la partie où Chase fait ses déclarations sur le “peek-a-boo dk” de Thompson.