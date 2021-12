Tristan Thompson perd une bataille juridique majeure dans une affaire de paternité

Tristan Thompson a reçu de mauvaises nouvelles concernant son affaire de paternité. Selon plusieurs rapports, le procès de paternité et de pension alimentaire pour enfants de Thompson au Texas contre Maralee Nichols a été rejeté par un juge jeudi. Nichols prétend que la star de la NBA est le père de son fils né le 1er décembre.

Thompson a intenté une action en justice contre Nichols au Texas après avoir déposé une plainte en paternité en Californie en juin. Nichols poursuit Thompson pour la pension alimentaire pour enfants et les frais liés à la grossesse. Lors de l’audience californienne mercredi, Thompson, qui joue pour les Sacramento Kings, a avoué avoir eu une liaison de plusieurs mois avec Nichols après avoir précédemment nié les allégations.

Le Daily Mail a obtenu des documents judiciaires révélant que Thompson affirmait avoir rencontré Nichols fin novembre ou début décembre 2020. Thompson a déclaré qu’il « n’avait pas prévu » que les deux seraient en couple et qu’il la verrait de manière « sporadique » pendant « sexe occasionnel ».

« Je me souviens seulement que le pétitionnaire et moi avons eu des relations sexuelles en mars 2021 et à aucun autre moment en 2021 », a déclaré Thompson. Thompson est le père de sa fille et de celle de Khole Kardashian, True, 3 ans. Il a également un fils nommé Prince, 4 ans, qu’il partage avec son ex Jordan Craig. Kardashian a eu une relation intermittente avec Thompson, mais il a été rapporté qu’elle en avait maintenant fini avec le champion NBA.

« Tristan et Khloé sont séparés depuis un moment, et les choses vont bien entre eux », a déclaré une source à PEOPLE. L’ancien couple serait « concentré sur la coparentalité True ». Il y a aussi des rapports de Thompson essayant de payer Nichols pour la faire taire. TMZ a déclaré que Thompson avait offert 75 000 $ à Nichols et l’avait informée qu’il prenait sa retraite après cette saison NBA.

« Si vous pensez qu’avoir ce bébé va vous rapporter de l’argent, c’est complètement faux », a-t-il déclaré dans le prétendu échange de texte. « Vous savez que je prends ma retraite après cette saison. Donc, en termes de soutien, ce sera tout ce qui est nécessaire mensuellement pour quelqu’un qui est au chômage … alors vous feriez mieux de prendre ces 75 000 $ que j’offre parce que vous Cela n’a rien à voir avec le fait d’avoir un enfant avec un père au chômage. » Thompson, 30 ans, évolue en NBA depuis 2010. Il a joué avec les Cleveland Cavaliers et les Boston Celtics avant de rejoindre les Kings cette saison.