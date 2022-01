Tristan Thompson publie une grande nouvelle sur la paternité et envoie un message à Khloe Kardashian

Tristan Thompson vient de partager de grandes nouvelles sur la paternité au milieu de son drame avec Maralee Nichols. Harvey Englander, consultant en relations publiques de Nichols, a déclaré mardi à In Touch Weekly que Thompson, qui joue pour les Sacramento Kings, est le père de son fils nouveau-né. Lundi, Thompson a confirmé qu’il était le père et a présenté des excuses à Khloe Kardashian.

« Aujourd’hui, les résultats du test de paternité ont révélé que j’ai engendré un enfant avec Maralee Nichols. J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte d’élever notre fils à l’amiable », a déclaré Thompson dans son histoire Instagram. « Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, à la fois en public et en privé. »

Thompson a ensuite envoyé un message à Kardashian. « Vous ne méritez pas cela. Vous ne méritez pas le chagrin et l’humiliation que je vous ai causés. Vous ne méritez pas la façon dont je vous ai traité au fil des ans », a-t-il déclaré, ajoutant: « Mes actions n’ont certainement pas été alignées avec la façon dont je te vois. [sic] respect et amour pour vous. Peu importe ce que vous pouvez penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé. »

« Il n’y a jamais eu aucun doute que Tristan Thompson était le père du bébé de Maralee Nichols », a déclaré Englander à In Touch « Tristan a fait de nombreuses déclarations fausses et diffamatoires à propos de Maralee au cours des derniers mois, et elle prend sa déclaration contrite aujourd’hui le contexte de toutes ces déclarations. Nichols, un ancien entraîneur personnel, a déposé une plainte en paternité contre Thompson en juin 2021, affirmant qu’elle était tombée enceinte de lui en mars. À l’époque, Thompson avait déclaré avoir eu des relations sexuelles mais avait demandé un test de paternité. Nichols a donné naissance à un petit garçon le 1er décembre.

« J’ai vu Tristan en mars 2021 vers son anniversaire. Il m’a dit qu’il voulait me voir », a déclaré Nichols à E! News, ajoutant qu’elle vivait en Californie depuis 2019. « J’ai accepté de le rencontrer à Houston lors d’une soirée privée le 12 mars. Je n’ai jamais conduit de Maserati pour rencontrer Tristan, comme il l’a affirmé. Il n’a même jamais été dans mon véhicule. J’ai utilisé un Uber ou a été conduit par des amis ce week-end. Houston était l’une des nombreuses nuits que nous avons passées ensemble. Peu de temps après son week-end d’anniversaire à Houston, Tristan m’a invité à lui rendre visite à Boston.

Thompson et Kardashian forment un couple occasionnel depuis 2016 et ont ensemble une fille nommée True. Dans son histoire Instagram le 30 décembre, Kardashian a déclaré: « Il va y avoir des moments très douloureux dans votre vie qui changeront tout votre monde en quelques minutes. Ces moments vous changeront. Laissez-les vous rendre plus fort, plus intelligent et plus gentil Mais ne vas-tu pas devenir quelqu’un qui [you’re] ne pas. »