Tristan Thompson semble menacer Maralee Nichols pour une pension alimentaire pour enfants

Tristan Thompson a semblé menacer sa mère présumée, Maralee Nichols, d’abandonner son procès en paternité contre lui en échange de 75 000 $, affirmant qu’elle ne verrait pas autant d’argent s’il était condamné à payer une pension alimentaire pour enfants.

Dans un texte prétendument envoyé par le joueur des Sacramento Kings à l’entraîneur personnel, obtenu par Page Six dans un dossier juridique, Thompson a exhorté Nichols à prendre l’argent qu’il offrait parce qu’elle obtiendrait beaucoup moins en vertu de la loi du Texas.

« Tu sais comment je me sens. Mes sentiments n’ont pas du tout changé. Ne sera pas du tout impliqué. Au fait, si vous pensez qu’avoir ce bébé va vous rapporter de l’argent. C’est complètement faux », lit-on dans le message.

Thompson aurait ensuite affirmé qu’il avait l’intention de raccrocher ses baskets NBA en 2022.

« Vous savez que je prends ma retraite après cette saison », poursuit le texte. « Donc, en termes de soutien, ce sera tout ce qui est requis mensuellement pour une personne au chômage. C’est au Texas donc ce ne sera que quelques centaines de dollars. Alors tu ferais mieux de prendre ces 75k que je t’offre parce que tu n’auras rien d’aussi près d’avoir un enfant avec un père qui est au chômage.

Le message allégué de Thompson à Nichols a été inclus dans les documents judiciaires obtenus par Page Six.

L’avocat de Nichols a fait valoir dans le dossier que Thompson avait intentionnellement déposé sa plainte au Texas pour « économiser » de l’argent sur la pension alimentaire pour enfants. Cependant, Nichols réside en Californie et son enfant, attendu le 3 décembre, naîtra également dans le Golden State; La loi du Texas n’aurait aucune compétence sur la décision de pension alimentaire pour enfants, selon le dépôt.

Thompson, qui partage la fille True de 3 ans avec l’ex Khloé Kardashian et le fils Prince de 4 ans avec l’ex Jordan Craig, aurait conclu le message en informant Nichols que tout ce qu’elle aurait « c’est un bébé avec un père qui a zéro avec l’enfant et quelques centaines de dollars de pension alimentaire par mois.

Le joueur des Sacramento Kings a demandé au bébé de Nichols de subir un test ADN.AP

L’avocat de Nichols a refusé de commenter. Les avocats de Thompson n’ont pas répondu à nos nombreuses demandes de commentaires.

Comme Page Six l’a rapporté en exclusivité, Thompson aurait voulu que Nichols se fasse avorter lorsqu’elle a découvert qu’elle était enceinte. Il a également exigé en juillet qu’elle fasse un test de paternité. Au 15 novembre, elle n’avait pas passé de test, mais dans un dossier ultérieur, il a déclaré qu’il verserait une pension alimentaire pour enfants si l’enfant était le sien. Un autre dossier indique que les tests génétiques ne peuvent être effectués qu’une fois le bébé né.

Le bébé aurait été conçu le jour du 30e anniversaire de Thompson, alors qu’il sortait encore avec Kardashian. Page Six a annoncé en juillet que l’ancienne star de « Keeping Up With the Kardashians », 37 ans, et Thompson avaient à nouveau rompu.