Tristan Thompson s’excuse auprès de Khloé Kardashian après avoir eu un autre enfant

Khloe Kardashian parle d’élever sa fille 1:01

. – Tristan Thompson a révélé qu’il était père d’un nouveau-né et s’est excusé auprès de Khloé Kardashian.

Le basketteur des Sacramento Kings a publié lundi une note sur ses histoires Instagram indiquant qu’un test de paternité a montré qu’il avait eu un enfant en décembre avec le modèle de fitness Maralee Nichols.

« J’assume l’entière responsabilité de mes actes », a-t-il écrit. « Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte d’élever notre fils à l’amiable. Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, à la fois en public et en privé. »

Thompson s’est spécifiquement excusé auprès de Kardashan, qui est la mère de sa fille de trois ans, True, et avec qui il aurait eu une relation lorsqu’il s’est impliqué avec Nichols.

« Khloé, tu ne mérites pas ça », a-t-elle écrit. « Tu ne mérites pas la douleur et l’humiliation que je t’ai causées. Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des ans. Mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je te vois. »

« J’ai le plus grand respect et amour pour vous », a-t-il ajouté. « Peu importe ce que vous pouvez penser. Encore une fois, je suis vraiment désolé. »

Un représentant de Kardashian a refusé de commenter avec CNN.

La vérité sur la fin du mariage entre Khloé Kardashian et Lamar Odom 6:18

La relation de Thompson et Khloé Kardashian

La relation tumultueuse du couple a été documentée dans « Keeping Up with the Kardashians ». Kardashian a appris que Thompson lui avait été infidèle quelques jours avant son accouchement, suivi plus tard d’une accusation selon laquelle elle aurait eu un rendez-vous avec l’amie de la famille Jordyn Woods.

Thompson et Kardashian se seraient séparés au cours de l’été.

Le test de paternité est intervenu après que Nichols a déposé une plainte en paternité contre Thompson à Los Angeles l’année dernière.

Thompson a également un fils de 5 ans, Prince, avec son ex-petite amie Jordan Craig.