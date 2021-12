Tristan Thompson veut que l’ordonnance du bâillon fasse taire la prétendue maman de bébé

Tristan Thompson essaie de garder un couvercle hermétique sur les informations de sa dernière affaire de paternité – demandant à un juge de faire taire la femme qui prétend qu’elle porte son enfant de divulguer des informations sur l’affaire … alors qu’il continue de la critiquer comme étant absente pour fortune et gloire.

La star de la NBA a déposé une requête d’urgence mardi dans le comté de Harris, TX – demandant au juge de prononcer une ordonnance de bâillon dans l’affaire … à l’exclusion des parties (lui-même et Maralee Nichols) de parler de l’affaire telle qu’elle se déroule devant le tribunal.

Tristan signale plusieurs cas dans lesquels il pense que Maralee a violé ce qu’il prétend être une ordonnance de confidentialité que le juge a accordée oralement plus tôt dans l’affaire après qu’elle l’a poursuivi en justice pour paternité.

Dans les documents, obtenus par TMZ, Tristan affirme que Maralee a fait des interviews avec les médias, divulgué des informations personnelles et même consulté IG et d’autres médias sociaux pour diffuser ce qu’il dit être des mensonges flagrants sur lui-même et sa famille. Plus précisément, il affirme que certains messages Snapchat – qui, selon Maralee, lui ont été envoyés par Tristan – ont été fabriqués.

La raison pour laquelle Tristan pense qu’elle fait tout cela est « pour atteindre une sorte de notoriété et gagner pour elle-même dans ce procès ».

En bout de ligne … Tristan veut garder toute cette procédure secrète, y compris toute découverte ou preuve soumise par l’une ou l’autre des parties. Il souhaite également que le tribunal sanctionne Maralee pour les fuites présumées.

Pour atteindre ce point, il souhaite qu’un juge la force à verser une caution de 30 000 $ pour s’assurer qu’elle a de l’argent en jeu si elle enfreint l’ordonnance de confidentialité.

Comme nous l’avons signalé … Maralee dit que Tristan est le père d’un bébé c’est dû d’un jour à l’autre, quelque chose qu’il a nié. Elle prétend également qu’il a essayé de la payer pour garder le silence sur tout cela, pour un montant de 75 000 $.