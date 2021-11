Tristan Vukcevic frappe fort contre les recruteurs de la NBA

Le Real Madrid a remporté la septième victoire en neuf matchs disputés dans la saison d’Euroligue avec un triomphe quelque peu subi contre Zalgiris, un joueur de fond sans précédent, et l’a fait avec de bonnes minutes de plusieurs joueurs: Yabusele, Poirier, Heurtel, Llull ou Rudy ont été les meilleurs contre une équipe courageuse, la Lituanienne, qui reste à zéro en bas du classement. Les hommes de Laso font toujours des victimes et, malgré le fait que Núñez n’a pas joué de minutes sans que Carlos Alocén ou Nigel Williams-Goss soient disponibles, il y avait du temps pour les jeunes qui le personnifiaient en Tristan Vukcevic, qui gagne en présence dans les débuts de Randolph et Thompkins dans cette saison après avoir été opéré la précédente pour des blessures.

Dans le dernier brouillon d’ESPN, ils placent le 33e à Vukcevic. Il est en deçà d’autres européens, comme Jean Montero et Khalifa Diop (propriété de Granca), Nikola Jovic (Mega) ou Yannick Nzosa (Unicaja).

Vukcevic a eu huit minutes pour essayer de faire de son mieux. Et s’est démarqué. Il a eu quelques erreurs de marquage dont Lukas Lekavicius a profité presque exclusivement, mais il a terminé avec 7 points et 3 rebonds. La meilleure chose pour lui était un kill par contact contre un autre jeune homme, Marek Blazevic, qui est devenu le jeu du jour dans la compétition et qui, étant un moment de l’ampleur qu’il était, aide à se voir parmi les éclaireurs avec un peu plus possibilités à l’approche de l’été 2022 et un éventuel départ vers les États-Unis.

Scouts NBA à Madrid

Au WiZink Center, il y avait, comme une grande attraction pour les caméras de télévision, Sean Marks, le patron des Nets au niveau sportif depuis son poste de directeur général. Mais il n’était pas le seul à être dans la maison et à avoir une relation directe avec la NBA. Un ancien joueur du Real Madrid qui travaille maintenant pour les Denver Nuggets, Martynas Pocius, était également dans le match contre le représentant de son pays en Euroligue. Les deux ont pris note de Vukcevic.

Marks a élevé les Nets d’une manière pas comme les autres, de passer les pénalités pour le transfert avec les Celtics qui les ont fait chuter dans le tableau Est à être vu comme favori pour le titre après avoir signé Harden, Irving et Durant pour le travail dans les bureaux de ce Néo-Zélandais qui connaît bien le marché européen . Brooklyn a parié ces années sur Rodions Kurucs ou Dzanan Musa, même s’ils ne se sont pas bien passés, et l’année dernière, il a sauvé Mike James du CSKA pour soulager les blessures. de la dernière partie de la saison. D’autre part, Pocius travaille directeur adjoint du personnel aux Nuggets, anciennement comme éclaireur au pied de la piste, et il était crucial de parier sur la signature de Facu Campazzo il y a exactement un an.