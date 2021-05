Triste et solitaire Trump plaide pour «juste une mention» sur le développement de vaccins ⋆ .

Donald Trump, désespéré pour tout type d’attention, a publié vendredi une déclaration demandant des crédits pour le développement du vaccin COVID.

Photo de NICHOLAS KAMM / . via .

L’ancien président est désormais seul et isolé en Floride. Sans profil Twitter ou Facebook, il a eu recours à une conférence de presse pour les personnes qui visitent son club.

Et au quotidien, Trump doit regarder Joe Biden réaliser son plan pour faire vacciner des millions d’Américains. Cela se passe très bien et le président a actuellement un taux d’approbation de 71% sur sa gestion du COVID, dont 47% de républicains.

En l’absence de compte sur les réseaux sociaux à exploiter, Trump a dû pleurnicher via une déclaration. Il a écrit: «N’est-il pas incroyable que, à cause des vaccins, que mon administration et moi avons mis au point des années en avance sur le calendrier (malgré le fait que tout le monde, y compris[Anthony] Fauci, a déclaré que cela n’arriverait jamais), que nous n’avons plus besoin de masques », lit-on dans le communiqué. «Et pourtant, nos noms ne sont même pas mentionnés dans ce que tout le monde appelle le miracle moderne des vaccins?»

La diatribe a continué: «Sans les vaccins, ce monde aurait été victime d’une autre grippe espagnole de 1917, où jusqu’à 100 millions de personnes sont mortes. En raison des vaccins que nous avons poussés et développés en un temps record, rien de tel ne sera même près de se produire. Juste une mention s’il vous plaît!

Alors que les membres républicains du Congrès ont donné à Trump tout le pouvoir qu’il peut gérer, son message est devenu de plus en plus pathétique. Contrairement à Biden, les Américains détestaient la façon dont il a géré la pandémie. Un sondage effectué avant les élections de novembre n’a montré que 37% des personnes approuvant sa réponse.