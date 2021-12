Triumph annonce l’ouverture du « Triumph Vault »

Fans de rockers canadiens classiques TRIOMPHE sont dans un traitement spécial – le lancement de la « Voûte de triomphe » site internet le mardi 14 décembre.

En accédant à triomphevault.com, les fans pourront découvrir des artefacts de la carrière du groupe en commençant par une célébration de TRIOMPHEl’album classique de 1981 « Forces alliées ».

Cette collection inaugurale présentera une sélection d’artefacts nouvellement découverts personnellement conservés par le batteur Gil Moore, guitariste/chanteur Rik Emmett et bassiste Mike Levine en collaboration avec Authentique définitif. Plusieurs morceaux sont associés à de nouveaux commentaires audio directement du groupe.

De nouvelles collections viendront s’ajouter à la Sauter régulièrement pour les fans qui débloqueront plus de 45 ans de TRIOMPHEl’illustre histoire du rock and roll de à travers des photos rares, des audiogrammes, des vidéos, du contenu en coulisses et des objets de collection exclusifs.

Pour commémorer le lancement, le Coffre de triomphe offrira des souvenirs en édition limitée signés et numérotés qui n’ont jamais été mis à disposition jusqu’à présent. Et dans le cadre de la célébration et conformément à l’emblématique « Forces alliées » couverture, les fans qui s’inscrivent aux mises à jour via le site sont automatiquement inscrits pour gagner un doyen Guitare Flying V avec une note personnelle du groupe.

Mentionné Moore: « Nous sommes ravis de faire découvrir à nos fidèles fans le lancement du Coffre de triomphe. Enfin, après des années de tournées et d’enregistrements, nous sommes en mesure de déterrer et d’exposer des éléments et artefacts rares de TRIOMPHEl’histoire. Nous pouvons maintenant partager avec nos fans ce que nous avons rangé pendant des années à Ateliers de métallurgie. »

TRIOMPHE a secoué le monde, et dans le processus, nous a donné d’innombrables hymnes classiques du hard rock (« Combattre le bon combat », « Attendez », « Pouvoir magique », « Je vis pour le week-end », « Posez-le sur la ligne », et, bien sûr, « Machine à rouler le rock », et des albums (« Juste un jeu », « Progressions du pouvoir », « Forces alliées », « Ne jamais se rendre », « Tonnerre Sept », etc.).

Formé à l’origine en 1975 et originaire de Mississauga, Ontario, Canada, le trio a toujours été fier de ses racines Great White North. Et apparemment depuis leur création, TRIOMPHE était à la pointe de la technologie en ce qui concerne leur spectacle en direct – en particulier l’éclairage, le son et les effets. Lasers sophistiqués, appareils pyrotechniques et appareils d’éclairage mobiles, tous contrôlés par ordinateur — TRIOMPHE a été l’un des premiers groupes de rock d’arène à incorporer tous ces éléments dans leurs spectacles.

TRIOMPHEles tournées en tête d’affiche de étaient légendaires, et le groupe a participé à de nombreux spectacles mémorables en stade/en plein air, y compris le Festival américain, la Série mondiale de rock, la Festival de rock américain et Confiture du Texas, Jour sur le vert, pour n’en nommer que quelques uns. Et plus tôt cette année, le groupe a fait l’objet d’un documentaire, « Triumph: Rock & Roll Machine », dirigé par Banger Films‘ Sam Dunn et Marc Ricciardelli.

