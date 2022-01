Triumph reçoit des offres pour jouer chaque année, déclare Mike Levine

Dans une récente interview avec « Le podcast Derringer quotidien », bassiste Mike Levine des légendes du rock canadien TRIOMPHE a demandé si les retrouvailles du groupe en 2008 Festival de rock suédois et Rocklahoma étaient censés être un échauffement pour une tournée plus longue s’ils étaient toujours destinés à être les derniers concerts du groupe. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il y avait de l’animosité entre [guitarist/vocalist] Rik [Emmett] et [drummer] Gil [Moore] et moi. Et nous avons décidé que cela devait s’arrêter parce que nous avions trop d’amour l’un pour l’autre au fil des ans. Et cela n’avait aucun sens que nous ne puissions pas continuer à jouer, ou au moins être amis. Nous avons donc décidé : ‘Quelle bonne idée. Allons jouer quelques spectacles. Nous avons donc reçu l’appel de la Suède disant : « Vous envisagez de jouer ? » Ils ont lu ça Rik et Gil et je parlais et m’entendais. Et ils ont appelé notre agent et nous ont offert une tonne de fric pour aller là-bas et jouer, ce que nous avons décidé : ‘Eh, allons-y. Peut-être que nous pourrons retrouver un bon buzz dans nos vies musicales.’ Et parlons d’un bon routage – deux semaines plus tard, nous avons joué en Oklahoma, un grand spectacle en plein air là-bas. Alors vous allez, ‘Hmm, la Suède et l’Oklahoma. Ils vont vraiment ensemble. Qu’allons-nous faire des camions ? » [Laughs] »

Il a poursuivi: « Mais les concerts se sont bien passés. Et nous avons décidé: » Vous savez quoi? Peut-être que nous devrions faire une tournée. Allons vérifier. » Alors les agents se sont mis au travail et ont mis un tas de dates et de bâtiments en attente. Alors c’était du genre : « Ça a l’air plutôt bien. » Sauf que la récession a frappé, et c’était mauvais pour la musique et les tournées et tout ça, et nous avons dû déposer tous les plans. Et cela a duré quelques années. Et en quelques années, c’était, comme, nous étions un quelques années de plus, [and we thought], ‘Peut-être que ce n’est pas une si bonne idée d’aller sur la route.’ C’est beaucoup de travail et ça va coûter beaucoup de fric, et six mois de notre vie juste pour s’y préparer, sans compter la vie sur la route à nouveau. Nous avons donc décidé : « Eh, plaçons simplement cela et voyons ce qui se passe. » Donc, chaque année, nous recevons des offres pour aller jouer, et chaque année, nous disons « Merci mais non merci ». Alors peut-être qu’un de ces jours, nous ferons quelque chose. »

Un DVD de la performance historique de la Suède en 2008 a été rendu disponible quatre ans plus tard.

Produit par Banger Films, « Triumph: Rock & Roll Machine » est un Avoir très envie de documentaire original qui a été précédemment décrit comme « une course à sensations exaltante et exaltante à travers l’histoire de l’un des actes les plus méconnus du rock ». Le film couvre TRIOMPHEdes humbles débuts de GTA au milieu des années 70 jusqu’à leur apogée en tant que mastodontes en tournée, remplissant des arénas et des stades partout en Amérique du Nord avec leurs légendaires spectacles en direct spectaculaires – et bien au-delà.

TRIOMPHE joué pour la dernière fois lors d’un événement sur invitation en novembre 2019 devant 300 « superfans » à Travail du metal studio à Mississauga (banlieue de Toronto), Ontario, Canada. Levine, Emmett et Moore joué un set de trois chansons qui a marqué TRIOMPHEC’est sa première performance en 11 ans, ainsi que sa première en tant que pur trio de puissance en 31 ans. Les morceaux joués étaient « Quand les lumières s’éteignent », « Posez-le sur la ligne » et « Pouvoir magique ».

Moore, Levine et Emmett formé TRIOMPHE en 1975, et leur mélange de riff-rockers lourds avec des odyssées progressives, parsemé de paroles réfléchies et inspirantes et d’un jeu de guitare virtuose en ont rapidement fait un nom bien connu au Canada. Des hymnes comme « Posez-le sur la ligne », « Pouvoir magique » et « Combattre le bon combat » les a brisés aux États-Unis et ils ont amassé une légion de fans farouchement passionnés. Mais, en tant que groupe qui s’est soudainement séparé au zénith de leur popularité, TRIOMPHE raté une occasion de dire merci à ces fans fidèles et dévoués, une base qui est toujours active aujourd’hui, trois décennies plus tard.

De retour en 2016, Moore et Levine réuni avec Rik en tant qu’invités spéciaux sur le « RES 9 » album de Emmettle groupe RÉSOLUTION9.



